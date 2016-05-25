Башкирский учитель пожаловался в Генпрокуратуру на полицейских

Как сообщил МедиакорсетиКамиль Ахметзянов, - «Нас уговорил не представившийся подполковник. Он пообещал, что если мы подпишем признания, то не будут вести в больницу и "документы никуда не пойдут". Поверили ему, и написали, что 19 мая выпили. Правда, я написал, что выпил в нерабочее время и 18 мая. А другой учитель - что он пил безалкогольное пиво. Копии протоколов на руки нам не дали. И в больницу не возили».