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Башкирский учитель пожаловался в Генпрокуратуру на полицейских

25 мая 2016, 19:41
В Кушнаренковском районе Башкирии, по словам преподавателя, учителям, приехавшим с учениками на учебные военные сборы, предъявили обвинения в распитии алкоголя. Без какого-либо медицинского освидетельствования их заставили подписать протоколы, где говорится о том, что учителя употребляли спиртные напитки.

В Кушнаренковском районе Башкирии, по словам преподавателя, учителям, приехавшим с учениками на учебные военные сборы, предъявили обвинения в распитии алкоголя. Без какого-либо медицинского освидетельствования их заставили подписать протоколы, где говорится о том, что учителя употребляли спиртные напитки.

Один из преподавателей - Камиль Ахметзянов из Кушнаренковского района - обратился с просьбой о наказании заместителя главы района и полицейских к председателю следственного комитета РФ Александру Быстрыкину. 19 мая на место проведения военных сборов в селе Старобаскакове, по словам учителя Ахметзянова, приехал глава Кушнаренковского района Ильдар Ахунов и обвинил в пьянстве учителей. Преподаватель цитирует слова Ахунова: «Вы будете уволены, будете стоять передо мной на коленях» и заверяет, что все преподаватели в тот день были трезвыми.

В обращении учителя также говорится о том, что когда на место сборов приехали сотрудники полиции, они задержали шестерых учителей, которых вывезли в автозаке за пределы села. Пятеро преподавателей дали свое согласие на подписание протоколов с признанием в употреблении алкоголя. Но никакого медицинского освидетельствования не проводилось. Как позже выяснилось, один из учителей не употреблял спиртных напитков никогда в жизни и его высадили из автобуса за 3 км от населенного пункта. Преподавателю пришлось возвращаться пешком на место проведения сборов.

Как сообщил МедиакорсетиКамиль Ахметзянов, - «Нас уговорил не представившийся подполковник. Он пообещал, что если мы подпишем признания, то не будут вести в больницу и "документы никуда не пойдут". Поверили ему, и написали, что 19 мая выпили. Правда, я написал, что выпил в нерабочее время и 18 мая. А другой учитель - что он пил безалкогольное пиво. Копии протоколов на руки нам не дали. И в больницу не возили».

Автор заявления считает, что причиной данного происшествия послужило желание чиновника районной администрации показать свою власть. Он также заметил: «У нас администрация от всех требует покорности. А свободолюбивых они уничтожают, карают. А сельские учителя и так запуганы».

С таким отношением к людям Камиль Ахметзянов, являясь к тому же депутатом Кушнаренковского сельсовета, не согласен. Поэтому учитель и обратился в Бастрыкину со своим заявлением.

Пока преподавательскому составу объявили выговор и выписали штраф на 500 рублей.

МВД и районная администрация никак не комментирует данную ситуацию. Возможность высказаться по этому поводу им готова предоставить редакция.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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