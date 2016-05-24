Строителям пока не продадут земли в Уфе и Уфимском районе

- Мы выступаем против расширения Уфы за счет новых земель, наша позиция - навести порядок внутри города, а потом уже думать о дальнейших планах расширения, - заявил журналистам первый заместитель главы администрации Александр Филиппов. - Администрация города не будет в ближайшем будущем выставлять на торги земельные участки под строительство коммерческого жилья. Такой же позиции придерживаются и в администрации Уфимского района.
- Новые застройщики не задумываются о создании инфраструктуры, строительстве школ и детсадов в новых поселках – спутниках. Все это бремя в дальнейшем ложится на плечи муниципалитетов, которые остаются один на один с проблемами людей, купивших жилье за городом, - заметил первый заместитель главы администрации Уфимского района Артем Ковшов. - Фактически в таких территориях, застроенных малоэтажными домами, создаются новые спальные районы. Жители, проживающие там, едут на работу в Уфу, что создает дополнительную транспортную проблему.