Эпидемиологи объяснили, почему в Уфе так много комаров

От комаров в последние пару недель уфимцам просто нет спасения. Кровососущие насекомые в невероятных количествах расплодились везде. Стаями они летают теперь не только около водоемов, в лесной зоне, садах и огородах, но и на улицах города и в квартирах. В редакцию «Медиакорсети» начали поступать звонки от возмущенных горожан. Люди считают, что санитарные службы бездействуют, а государство не выделяет на обработку достаточно денег.
Однако в управлении Роспотребнадзора по РБ пояснили: дело вовсе не в том, что эпидемиологические службы в этом году плохо поработали. Причиной неприятного явления стал паводок и повышение температуры воздуха. В таких условиях комары плодятся в невероятных масштабах. И обработку, как пояснили в надзорном ведомстве, в таких условиях проводить бесполезно.
— Это природное явление, такое запланировать невозможно, просто в Уфе такого паводка не было с 2007 года, люди привыкли, что комаров бывает не так много, - пояснила ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по РБ Гульфия Саляхутдинова. – Проводить обработку против взрослых насекомых сейчас бесполезно. Кругом теплая стоячая вода, и даже если уничтожить одну стаю, другая тут же перенесется в другое место и расплодится там: ведь комары летают на территории до трех километров. Поэтому остается надеяться только на изменение погоды: как только подсохнет, комаров станет меньше. Пока же можно рекомендовать лишь средства индивидуальной защиты.
Кстати, словно нарочно в аптеках города сегодня трудно купить дешевые средства защиты от комаров.
Однако во многих садовых товариществах очень много рекламы об обработке от комаров. При этом различные фирмы обещают избавить от вредных насекомых на весь сезон. К сожалению, все это — чистой воды обман.
— Территорию от комаров, конечно, обработать можно, но эффект будет очень кратковременный, в среднем сутки, - пояснил руководитель одной из частных фирм Айрат Загирфанов. – Поэтому имеет смысл обрабатывать лишь, например, за сутки до какого-то мероприятия. Потом комары вновь расплодятся.