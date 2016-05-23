Эпидемиологи объяснили, почему в Уфе так много комаров

— Это природное явление, такое запланировать невозможно, просто в Уфе такого паводка не было с 2007 года, люди привыкли, что комаров бывает не так много, - пояснила ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по РБ Гульфия Саляхутдинова. – Проводить обработку против взрослых насекомых сейчас бесполезно. Кругом теплая стоячая вода, и даже если уничтожить одну стаю, другая тут же перенесется в другое место и расплодится там: ведь комары летают на территории до трех километров. Поэтому остается надеяться только на изменение погоды: как только подсохнет, комаров станет меньше. Пока же можно рекомендовать лишь средства индивидуальной защиты.