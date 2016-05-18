Уфимские первоклашки покажут себя на соревнованиях

Программа фестиваля включает в себя три этапа. Первый — упражнение на гибкость, челночный бег, прыжок в длину с места, отжимания. Это испытания из комплекса ГТО. Второй этап будет эстафетным, а на заключительном третьем этапе пройдет конкурс строя и исполнения строевой песни.