Уфимские первоклашки покажут себя на соревнованиях

19 мая в уфимском спорткомплексе «Динамо» пройдет Республиканский фестиваль среди первоклашек «Здоровое поколение — здоровый регион».
Программа фестиваля включает в себя три этапа. Первый — упражнение на гибкость, челночный бег, прыжок в длину с места, отжимания. Это испытания из комплекса ГТО. Второй этап будет эстафетным, а на заключительном третьем этапе пройдет конкурс строя и исполнения строевой песни.
Соревноваться будут первоклассники из Нуримановского, Бураевского, Гафурийского, Кармаскалинского районов и из городов Агидель и Уфа.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00 в спорткомплексе «Динамо» по адресу: ул. Карла Маркса, 2.