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Уфимские первоклашки покажут себя на соревнованиях

18 мая 2016, 10:37
В Уфе пройдет республиканский фестиваль "Здоровое поколение - здоровый регион". Фестиваль будет живым и ярким — учащиеся первых классов будут соревноваться в спортивных конкурсах и показывать волю к победе. Этот фестиваль проводится в Башкирии второй год, на данный момент в проекте участвует 162 ребенка.

19 мая в уфимском спорткомплексе «Динамо» пройдет Республиканский фестиваль среди первоклашек «Здоровое поколение — здоровый регион».

Программа фестиваля включает в себя три этапа. Первый — упражнение на гибкость, челночный бег, прыжок в длину с места, отжимания. Это испытания из комплекса ГТО. Второй этап будет эстафетным, а на заключительном третьем этапе пройдет конкурс строя и исполнения строевой песни.

Соревноваться будут первоклассники из Нуримановского, Бураевского, Гафурийского, Кармаскалинского районов и из городов Агидель и Уфа.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00 в спорткомплексе «Динамо» по адресу: ул. Карла Маркса, 2.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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