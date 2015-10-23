Пелагея выступит в Уфе

Первый номерной альбом группы «Девушкины песни» стал лидером продаж, получил премию «Лучший рок-альбом 2007 года» и высокую оценку критики. В честь Пелагеи называют родившихся девочек, ей посвящают стихи и песни.
Успешная и самостоятельная Пелагея, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы. Ей верят молодые, ею восхищаются маститые. Их музыка дышит полной грудью, вдыхая современные музыкальные мысли, но при этом основывается на базе фольклора.
Безусловно, на популярность группы повлияла харизма, обаяние и «золотой голос» самой Пелагеи. В 2012 году она приняла участие в вокальном телевизионном шоу «Голос», выходящем на «Первом канале» в качестве тренера-наставника и на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана покоряла сердца и души телезрителей своим талантом.
Билеты на концерт группы «Пелагея»: от 1200 до 3300 руб. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus