Пелагея выступит в Уфе

Безусловно, на популярность группы повлияла харизма, обаяние и «золотой голос» самой Пелагеи. В 2012 году она приняла участие в вокальном телевизионном шоу «Голос», выходящем на «Первом канале» в качестве тренера-наставника и на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана покоряла сердца и души телезрителей своим талантом.