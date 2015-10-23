mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пелагея выступит в Уфе

23 октября 2015, 23:04
22 Ноября в «Огнях Уфы» выступит Пелагея. Группа «Пелагея» - большей частью сибиряки-самородки. Музыканты - виртуозы, обладатели званий и международных наград. Солистка коллектива Пелагея в свои годы уже много лет является «Национальным достоянием России», получив благословение на творчество православной церкви и признание аксакалов русского рока.

Первый номерной альбом группы «Девушкины песни» стал лидером продаж, получил премию «Лучший рок-альбом 2007 года» и высокую оценку критики. В честь Пелагеи называют родившихся девочек, ей посвящают стихи и песни.

Успешная и самостоятельная Пелагея, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы. Ей верят молодые, ею восхищаются маститые. Их музыка дышит полной грудью, вдыхая современные музыкальные мысли, но при этом основывается на базе фольклора.

Безусловно, на популярность группы повлияла харизма, обаяние и «золотой голос» самой Пелагеи. В 2012 году она приняла участие в вокальном телевизионном шоу «Голос», выходящем на «Первом канале» в качестве тренера-наставника и на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана покоряла сердца и души телезрителей своим талантом.

Билеты на концерт группы «Пелагея»: от 1200 до 3300 руб. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48