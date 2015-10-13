Здание – сила. Китайский небоскреб над мэрией Уфы становится реальностью

- Архитекторы сейчас пытаются объединить российскую и китайскую архитектуру, - сказал г-н Ялалов.
Как утверждает сити-менеджер, город получит в будущем комплексе 16 процентов площадей, куда «переедут службы, разбросанные сейчас по городу». Муниципальную часть высотки г-н Ялалов назвал «смарт-мэрией».
- Это позволит сократить издержки бюджета, так как городские организации расположены в разных частях города. Неудобно населению. Затраты на свой штат уборщиков, охранников и так далее. Все будет в одном здании сконцентрировано, - пояснил градоначальник. – Мы свою концепцию изложили. Насколько они готовы реализовать проект, будет известно в ближайшие полгода-год. Место достойное. Здание украсит город.
Сами башни будут еще гигантским экранами, на которые можно выводить видео.
Глава уфимской администрации заметил, что собрать все органы управления городом по одному адресу – тренд современных муниципалитетов.
- У нас нет денег строить новую мэрию. По-современному управлять в этом здании сложно. В мире, в азиатских мегаполисах, отказываются от старых зданий городского управления, продают их и строят современные объекты по «единому окну», позволяющие сократить количество чиновников до 20 процентов. Там нет такой кабинетной системы, как у нас – все чиновники работают в студиях, все прозрачно.
Например, мэрия Москвы вместо того чтобы собирать свои департаменты в тесном особняке моссовета, выкупила часть небоскреба «Око» в «Москва-сити».
В столице Башкирии в двух высотках компании «Чжонге Групп» будут размещаться «город китайских товаров», гостиница «с правом собственности» и конференц-зал на 320 мест. Площадь зданий – 58 тысяч «квадратов».
Летом китайские проектировщики настаивали на демонтаже конференц-зала муниципалитета, но его удалось отстоять. А вот трехэтажным корпусом, где размещаются управление по жизнеобеспечению, управление потребрынка, горстат и другие ведомства, придется пожертвовать.
Как пишут авторы предложения, пространство между башнями - символическая дверь дружбы – знак укрепления отношений двух стран, которые сейчас переживают небывалый подъем, а «могучее здание» будет фоном муниципального правительства, работающего на имидж города.
- Такая компоновка в пространстве укрепит пространственный знак оси и продолжит культурную симметрию города, - пишут авторы.
Китайцы заложили в функционал здания этажи с квартирами, дворец китайской медицины и «зоны, принадлежащие правительству». К углу каждой из башни китайские проектировщики предлагают экскурсионные лифты, чтобы любоваться видами Забелья, а на кровле комплекса – ландшафтную панорамную платформу.
Дмитрий КОЛПАКОВ.