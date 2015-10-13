Здание – сила. Китайский небоскреб над мэрией Уфы становится реальностью

- У нас нет денег строить новую мэрию. По-современному управлять в этом здании сложно. В мире, в азиатских мегаполисах, отказываются от старых зданий городского управления, продают их и строят современные объекты по «единому окну», позволяющие сократить количество чиновников до 20 процентов. Там нет такой кабинетной системы, как у нас – все чиновники работают в студиях, все прозрачно.