В Уфе поставили памятник трудовому энтузиазму советских людей

- Этот монумент символизирует силу российского, советского народа, который одержал победу в жесточайшей войне, - сказал он. - Этот монумент глубоко символичен и потому, что в тылу трудились сотни тысяч людей, если речь идет о нашей республике, и миллионы, десятки миллионов человек, которые работали на победу в нашем государстве, в нашей стране. Он символизирует силу и трудовой энтузиазм наших людей.
Напомним, скульптурная композиция, появившийся в уфимском парке Победы, самый большой в России памятник труженикам тыла.
- Общество давно мечтало об этом монументе, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы, вообще говоря, задолжали его. Может быть, мы излишне долго шли к этому моменту, но тем важнее и ценнее для нас этот час.
Инициатором появления композиции стали башкирская организация ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и министерство культуры РБ. Из шести представленных эскизов, комиссия выбрала проект председателя Союза художников России Андрея Ковальчука. Фигуры героев тыла отливались в мастерской города Химки, а в Уфу транспортировались по частям. Памятник сооружён за счёт внебюджетных средств.
На фоне восьмиметрового горельефа, где изображены виды продукции, производимой Башкортостаном в годы Великой Отечественной войны, установили семь пятиметровых бронзовых фигур, символизирующих тружеников тыла. На пьедестале стоят нефтяник, женщина-хлебороб с ребенком на руках, сталевар, ткачиха со сшитой шинелью, подросток за станком, и его дед-рабочий. Позади них изображена продукция, которую Башкирия отправляла на фронт в годы Великой Отечественной войны - авиационные двигатели, сталь, нефть, военная форма и продовольствие и идущие на передовую составы с военной техникой, продукцией сельского хозяйства. В верхней части стелы расположен орден Победы.
- Мы сегодня отдаём дань тем, кто трудился в тылу, - сказал г-н Хамитов. - К сожалению, таких людей всё меньше и меньше. Время берёт своё. Но те, кто сегодня рядом с нами, пусть слышат слова благодарности в свой адрес. Знайте, что мы с глубоким уважением относимся к вашему поколению, к людям, которые превозмогая все лишения и трудности военных лет, работали на предприятиях, растили хлеб, одевали наших бойцов, создавали всё необходимое для того, чтобы Победа была одержана. И Победа состоялась.