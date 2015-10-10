В Уфе поставили памятник трудовому энтузиазму советских людей

- Мы сегодня отдаём дань тем, кто трудился в тылу, - сказал г-н Хамитов. - К сожалению, таких людей всё меньше и меньше. Время берёт своё. Но те, кто сегодня рядом с нами, пусть слышат слова благодарности в свой адрес. Знайте, что мы с глубоким уважением относимся к вашему поколению, к людям, которые превозмогая все лишения и трудности военных лет, работали на предприятиях, растили хлеб, одевали наших бойцов, создавали всё необходимое для того, чтобы Победа была одержана. И Победа состоялась.