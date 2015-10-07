Хамитов: «Общество как никогда нуждается в философском осмыслении происходящего»

Открывая на правах хозяина пленарное заседание, глава республики Рустэм Хамитов отметил, что сегодня Башкортостан ставится местом проведения не только крупных политических и экономических форумов, но и значимых научных конгрессов и симпозиумов. Так, в частности, две недели назад завершился V Всероссийский фестиваль науки, а в четверг в Уфе начинает работу юбилейный X Всероссийский съезд востоковедов.
Гордимся традициями, сильны научной школой
Рустэм Хамитов подчеркнул, что к подготовке к мероприятию в республике подошли очень серьёзно, и первые встречи с представителями оргкомитета состоялись почти три года назад. Организаторы подготовили трехтомный сборник тезисов, куда вошло свыше 1300 статей. Форум открылся тематической выставкой с участием вузов, научных учреждения республиканской академии наук и ее Уфимского научного центра. В рамках конгресса работает 26 секций, пять симпозиумов, 29 круглых столов, международная конференция, пройдут творческие встречи.
Как признался глава региона, выступать перед научным сообществом для него – особая честь.
– Выходя на трибуну Философского конгресса, невольно испытываешь волнение и изрядную долю смущения, - заметил он. – Ну что такого ты можешь сообщить почтенному собранию учёных, начитанным эрудированным людям, которые своими знаниями охватывают все аспекты нашего жизнеустройства?
Рустэм Закиевич поблагодарил научное сообщество за оказанное республике доверие при решении вопроса о месте проведении конгресса.
– Выбор Уфы местом проведения конгресса можно считать определенным признанием достижений философской школы Башкортостана, - заметил глава региона. – Мы высоко ценим вклад башкирских просветителей, философов, писателей, учёных-теологов, таких как Мифтахетдин Акмулла, Мухаметсалим Уметбаев, Риза Фахретдинов, Зайнулла Расулев, Зия Камали и другие. Они призывали молодежь к знаниям и доброте, милосердию и трудолюбию, заботились о просвещении народа, открывали школы. В медресе «Галия» и «Усмания» ехали за знаниями тысячи шакирдов со всего Востока, которые впоследствии стали известными писателями, учёными, педагогами. Именно в культуре и просвещении они видели основы процветания народов России.
Рустэм Хамитов напомнил гостям о корнях, традициях и современном состоянии философской школы региона.
– В дореволюционный период наш край отличали богатые религиозные (суфийские), умеренно-либеральные и просветительские традиции развития русской и башкирской философии. С 60-х годов прошлого столетия в республике появляются известные на всю страну школы философии и методологии науки Тауфика Султангузина, социальной философии Фагима Садыкова, этики Дамира Валеева и других ученых.
Как рассказал Рустэм Закиевич, хотя самостоятельное философское движение в республике оформилось сравнительно недавно, Башкирскому отделению Российского философского общества – 33 года, в Башкирии уделяют особое внимание развитию науки. В республике действует два диссертационных совета по философским наукам, отделение Философского общества, два научных семинара, Уфимское общество имени Фихте, религиозно-философское общество имени Лосева. Башкирское отделение по научному потенциалу и численности является третьим после философских обществ Москвы и Санкт-Петербурга. Ученые региона изучают вопросы общественно-политической, социально-гуманитарной, историко-культурологической проблематики, «особенно важной для многонационального и поликонфессионального Башкортостана», в частности, решают проблемы формирования в общественном сознании религиозной и этнической толерантности.
«Философия в ответе за формирование гуманистической цивилизации»
– Философское сообщество – особое, - уверен глава республики. – Оно постоянно задаёт и отвечает на трудные вопросы бытия. Ищет истину, предлагает решения, формирует цивилизационный фундамент общества.
Рустэм Закиевич напомнил, что проблемы, которые затрагивает философия, имеют общечеловеческое значение и базируются на вечных ценностях, а значит, касаются каждого.
– Философские учения переживали разные времена. Они подвергались гонениям и забвениям, возвышениям и признаниям. Философия формирует и сопровождает процесс становления общества и гуманистических начал, утверждения общечеловеческих ценностей. Каждый человек в известной мере является философом. Каждый, пусть и на своем уровне, задаётся вопросом: «Кто я? Откуда я? В чём моё предназначение, цель моей жизни?». И каждое поколение старается ответить на эти извечные вопросы, - заметил он.
По мнению главы региона, краеугольный камень всех конфликтов в том, что человечество забывает собственный опыт, отрицая накопленные поколениями ученых знания.
– Преимущество ныне живущих на Земле заключается в том, что мы обогащены знаниями предыдущих поколений, имеем возможность пользоваться накопленным человечеством опытом, - напомнил он. – Но даже этот опыт не всегда становится для общества настоящей опорой. И от того каждое поколение по ряду вопросов начинает свою жизнь как бы сначала, «с чистого листа», порой отрицая или просто не видя ошибок и заблуждений прежних лет. Отсюда всё продолжающиеся конфликты и разногласия, раздоры и войны. Человечество с маниакальным упорством ищет разрешения противоречий в милитаристских формах, используя «право сильного», отрицая роль ума, науки, миролюбивого контекста.
Как считает глава региона, современные технологии сделали проще жизнь человека, но не решили тех общегуманитарных проблем, с которыми цивилизация сталкивается вновь и вновь на пути развития. Ответить на эти вопросы может только философия – наука, которая отвечает на формирование гуманистических ценностей.
– Наша цивилизация ещё молода, и потому так неустойчива, - заметил Рустэм Закиевич. – Мировоззренческие конфликты порой возвращают часть человечества к первобытным образам, тем самым отбрасывая цивилизацию к самим её истокам. Современные успехи науки и техники являются новыми достижениями человеческого ума, но не цивилизации в её гуманистическом понимании. Ядерное оружие сделало человечество лучше? Или телевидение? Или автомобиль? Это большие вопросы. А философия этот цивилизационный, моральный, культурный пласт наращивает. Пускай, образно выражаясь, по миллиметру в столетие, но увеличивает слой знаний, уменьшая тем самым невежество. Философия раскрывает тайны человека, его бытия и предназначения. И в этом смысле философия – это наука, формирующая гуманистическую цивилизацию на планете.
Рустэм Закиевич сравнил ученого-философа с мудрым, ответственным, благородным «садовником цивилизации», нужным и важным для общества.
– К кому в трудную минуту обращаются за советом люди, президенты, короли? – задался вопросом глава Башкирии. – К мудрому человеку, философу. Мудрый совет помогает восстановить справедливость, укрепляет веру, даёт гармонию душе. Ведь главные ценности для человека – справедливость, безопасность, гармоничное развитие.
Меж Востоком и Западом
Рустэм Хамитов напомнил гостям об особом месте республики на мировой карте – на стыке двух цивилизаций, двух мировых культур – восточной и западной, и Уфа стала площадкой для диалога ученых из стран Востока и Европы.
– Я вместе со своими коллегами рад, что «пиршество» философии происходит у нас в республике, в Уфе, где традиции науки, образования, философской деятельности сильны, где сходятся Запад и Восток. Помните: «Запад есть Запад. Восток есть Восток. И им не сойтись никогда»?! Это Киплинг. А вот сходятся, сошлись, и это тоже цивилизационный рост, - воскликнул он.
Рустэм Закиевич подчеркнул, что мыслить однобоко и отказываться от наследия какой-либо из культур нельзя.
– Нам хорош и Запад со своим разумным порядком, эффективностью, технологиями, и Восток с его общинностью, «чувством локтя», философией взвешенного и поступательного развития, - заметил он. – Сильные стороны восточного менталитета – коллективизм в работе, эмоциональность, умение сопереживать и помогать ближнему – мы должны обогатить, усилить бесспорно положительными чертами западной культурной модели – здоровым прагматизмом, нацеленностью на успех и достижение во всем высокой эффективности, умением добиваться намеченного результата. В своей работе, особенно при запуске новых наукоёмких производств, создании инновационных структур, мы чаще ориентируемся на западные технологии и программные продукты. В то же время видим, что мировым лидером, драйвером экономического развития, внедрения элементов смарт-общества сегодня во многом выступает именно Восток.
Упомянул глава региона и планы и надежды современного Башкортостана. Сегодня Башкирия «выстраивает прочные взаимовыгодные отношения более чем со 100 странами мира». И если с Европой регион «давно предметно и продуктивно» сотрудничает, то «работать с компаниями Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, стран СНГ» надо активнее и теснее. Башкортостан приступил к работе в новом формате – «R2R» (регион с регионом), углубляя партнерские отношения с провинциями Китая, регионами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции. Также новые перспективные проекты зарождаются в рамках Евразийского экономического союза, объединений ШОС и БРИКС.
– По итогам саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, которые прошли в Уфе в июле этого года, три месяца назад, наша республика получила уникальный шанс заявить о себе в этих странах, - рассказал глава республики. – Теперь мы должны выстроить экономические контакты с их предпринимателями. Ровно через две недели в Уфе состоится Первый межрегиональный форум стран ШОС и БРИКС, посвящённый взаимодействию малого и среднего бизнеса. Уверен, что наша республика не упустит свой шанс расширить партнёрство в этой важной сфере.
По мнению Рустэма Закиевича, «в условиях серьёзных социальных катаклизмов, растущего напряжения в обществе» важную роль в сближении регионов, стран и цивилизаций будет играть наука и консолидированная позиция научного сообщества.
– Задача нашего форума состоит в осмыслении путей сближения, гармонизации разных подходов и моделей не путём доказательства превосходства одного мира над другим, а путём открытого, паритетного сосуществования цивилизаций на основе доверия и взаимообогащения, - заявил он. – Сегодня общество как никогда нуждается в философском осмыслении происходящих процессов, глобальных проблем человечества. Без понимания сути настоящего невозможно строить будущее.
Молодежь – это наши надежды на будущее
Затронул глава региона и вопросы воспитания молодого поколения.
– Философия разъясняет, что ни природные богатства, ни прочие материальные блага не имеют смысла, если в обществе не воспитываются интеллектуальные, компетентные и нравственные люди. Именно вам, философам, общество доверяет формирование мировоззрения молодежи. Именно с развитием философского знания мы связываем наши надежды на будущее, - сказал он.
Рустэм Хамитов отметил, что «философия учит не только понимать мир, но и тому, как в нём ориентироваться. Она учит критически воспринимать реальность и уметь находить в ней правильный путь». Все эти знания и компетенции очень нужны в сегодняшних противоречивых реалиях.
– Философия всегда опережает социальные, познавательные, творческие процессы. Она формирует в своем дискурсе ориентиры, «образы цели» и создаёт предпосылки для их достижения, реализации в будущем, выступает генератором оригинальной мысли и творчества. То, о чём думают философы сейчас, спустя десятилетия, а иногда и столетия неизбежно воплощается в жизнь.
Рустэм Хамитов признался, что по-хорошему завидует участникам конгресса, которым предстоит четыре дня «наслаждаться роскошью общения с коллегами», «спорить, отстаивать своё мнение, противостоять оппонентам, внимать мудрости старших, опытных».
– Я вижу в зале много молодых лиц, «начинающих садовников», будущих властителей умов. На вас, всех участниках конгресса, лежит огромная ответственность, - обратился он к собравшимся. – Выводы и рекомендации конгресса станут ещё одним вкладом в копилку человеческих знаний, ориентиром в поисках пути развития человечества на гуманистических началах. Вам нельзя ошибаться, вы не политики, чтобы делать контрпродуктивные ошибки. У вас есть время думать, размышлять. У вас есть талант, ум. Вы – учёные, вы – философы, вы – мудрецы.
Спасение человечества – в симбиозе традиционализма и техногенной культуры
Как отметил президент Российского философского общества, академик Вячеслав Степин, форум проходит на очень высоком уровне. Выбор Башкирии в качестве площадки для научного диалога оправдал себя полностью.
– Мы видим, с каким радушием люди относятся к гостям конгресса, и как сами гости относятся к Башкирии, этому замечательному народу, как все это вместе очень трогательно происходит, - заметил он. – Здесь не только научные будут доклады, но и то, что называется человеческим общением, обменом опыта и достижением согласия. Мы до сих пор проводили конгрессы только в регионах России, и вот решили попробовать организовать его в автономной республике. Сейчас Башкортостан – мощная площадка международного сотрудничества. Саммит ШОС, саммит БРИКС здесь прошли, и если мы идем следом, то это большая честь для философов России.
Затронули организаторы и вопрос, который волнует многих обывателей – о практической пользе и прикладном значении результатов работы всероссийского форума.
– Философия к практике относится очень своеобразно, - заметил Вячеслав Степин. – Надо понимать, что такое философия и для чего она устроена. Она дает ответ на такие вопросы: как нам понимать природу, как человек должен относиться к природе. Та цивилизация, в которой мы сейчас живем, относится к природе как к резервуару ресурсов для человеческой деятельности, как к обезличенному неживому механизму. Хотя наука уже давно показала, что окружающая нас среда, биосфера – это живой организм, и мы часть этого организма. Надо свою деятельность экономическую согласовывать с ним.
Ученый муж признался, что возлагает надежды « на те страны, у которых основные прививки западной техногенной культуры на традиционалистскую почву не привели к утрате этих традиционных ценностей, а сумели их вместе сплавить в единую систему».
– Эти страны для выработки будущих стратегий развития, я полагаю, имеют особое значение. К ним принадлежат России, Китай, Индия, Япония – страны, которые прошли модернизацию позже, чем она произошла на западе, в Америке, Европе, где традиционалистские пласты утрачены, - подчеркнул он.
По мнению Рустэма Хамитов, «философия – это прежде всего мораль, культура, справедливость, а не тонны, кубометры и надои», поэтому задаваться вопросом «Что в реальном плане может дать философия сегодня промышленному производству?» не стоит.
– Мы говорим о совершенно другом, о человеческих ценностях, которые мы обязаны поддерживать, в том числе это отношение к природе, окружающей среде, - напомнил он. – Человечество уничтожает среду обитания, свое будущее, фактически ограничивает во времени, пространстве.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.