Хамитов: «Общество как никогда нуждается в философском осмыслении происходящего»

– Мы видим, с каким радушием люди относятся к гостям конгресса, и как сами гости относятся к Башкирии, этому замечательному народу, как все это вместе очень трогательно происходит, - заметил он. – Здесь не только научные будут доклады, но и то, что называется человеческим общением, обменом опыта и достижением согласия. Мы до сих пор проводили конгрессы только в регионах России, и вот решили попробовать организовать его в автономной республике. Сейчас Башкортостан – мощная площадка международного сотрудничества. Саммит ШОС, саммит БРИКС здесь прошли, и если мы идем следом, то это большая честь для философов России.