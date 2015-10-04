Уфимец потребовал наказать Башдраму за аморальный спектакль

– Как и в любом театре, мы часто сталкиваемся с тем, что люди после показа заходят в кабинет к худруку и выражают свое недовольство по поводу спектакля. За двадцать лет работы меня несколько раз ловили на улице и говорили: «Ну что за спектакль, ну как вы его поставили, так нельзя», - говорит Алмас Хадисович. – Есть такие театралы, критики, которые переживают за любой спектакль. Каждый имеет право на собственное мнение. Мы с коллегами решили, что нужно посоветовать автору письма почаще ходить в театр. Судя по оценке нашего труда, мне показалось, что он наш репертуар практически не знает.