Уфимец потребовал наказать Башдраму за аморальный спектакль

«Сразу всей труппе изменить вкус не может»
Марата Ибрагимова, явившегося в Башдраму на Театральную ночь, из всего многообразия программы угораздило выбрать постановку популярного актера и начинающего режиссера Алмаса Амирова. Сердце разгневанного зрителя не растопили ни игровые марафоны с участием персонажей из детских спектаклей, ни импровизация на тему «Житие-бытие актерской семьи в мечтах», ни еще один спектакль – «Женские истории», ни даже продажа на театральной площади пирожков и мороженого.
К претензии оскорбленного в лучших чувствах зрителя во властных структурах отнеслись со всем вниманием, делу был дан ход. По цепочке минкульт спустил письмо в театр с вердиктом: «Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте».
В театре признаются, что такой реакции на комедию положений не ожидали. Пьесу Эсфира Ягудина решили включить в репертуар из-за очевидной кассовости. Премьера в конце апреля прошла с шумным успехом, который гафурийцы решили повторить в Театральную ночь. Работали в тот вечер актеры бескорыстно, ведь согласно главной идее мероприятия любой зритель может прийти в театр без билета. Гневное письмо грянуло как гром среди ясного неба.
– Сначала нам показалось, что зритель просто захотел высказать свое мнение, - пояснили в Башдраме. – Это нормальная ситуация, когда кому-то нравится спектакль, а кому-то нет. Оказалось, что письмо написал достаточно информированный человек, который в курсе театральной жизни, и сделал он это не просто со скуки - это принципиальная точка зрения.
Коллектив театра встал на защиту своего детища. В спектакле пошлости не больше, чем во множестве других постановок, которые идут сегодня на театральных подмостках по всему миру, а сцены жестокости, насилия и эротики есть даже в лучших образцах мировой классической драматургии, начиная от древних греков и Шекспира, уверены в Башдраме.
– Мы подняли протокол того художественного совета, когда состоялась сдача спектакля. И Гюлли Мубарякова, и Эльвира Юнусова, и Хурматулла Утяшев, и другие наши коллеги в один голос говорили о достоинствах спектакля, - рассказал Олег Ханов. – С ответственностью можно сказать, что если мне изменил вкус, то всем ведь он не может изменить. Поэтому я твердо стою на позициях театра и готов к диалогу.
По мнению Олега Закировича, подобный сигнал – возможность поразмышлять.
– Зрители для нас как зеркало, где мы видим отражение творческих мотивов, и понимаем, насколько мы не отстаем от времени, находимся в русле событий и интересов сегодняшнего дня, - считает он. – Именно на эти вопросы дает конкретные ответы зрительный зал. По их реакции, оценке, посещаемости театра мы сверяем, в том ли направлении идем, и что еще нужно преподнести, чтобы удивить, поразить, порадовать, обогатить как духовно, так и душевно.
«Советуем автору письма чаще бывать в театре»
Режиссера спектакля Алмаса Амирова такая оценка результата его труда задела за живое. За попытками отшутиться, мол, первая постановка – и сразу же скандальная слава, заметна обида за свое детище.
– Как и в любом театре, мы часто сталкиваемся с тем, что люди после показа заходят в кабинет к худруку и выражают свое недовольство по поводу спектакля. За двадцать лет работы меня несколько раз ловили на улице и говорили: «Ну что за спектакль, ну как вы его поставили, так нельзя», - говорит Алмас Хадисович. – Есть такие театралы, критики, которые переживают за любой спектакль. Каждый имеет право на собственное мнение. Мы с коллегами решили, что нужно посоветовать автору письма почаще ходить в театр. Судя по оценке нашего труда, мне показалось, что он наш репертуар практически не знает.
Как заметил Алмас Амиров, зрители даже не представляют, как идет работа над спектаклем.
– Мы столько всего сокращаем, убираем в современных пьесах, в том числе пошлости, грубых словечек, сцен с распитием алкоголя, обсуждаем постановку, проходим через худсовет, где каждый член коллектива может высказаться, а потом зритель приходит в театр и говорит: «Что-то вы тут не так сделали», - с горечью комментирует он.
По словам Алмаса Хадисовича, в этой ситуации его смущает не сама претензия, ведь о вкусах не спорят, а менторский тон, категоричная форма послания, написанного от лица всех зрителей.
– Мне хотелось бы более обоснованного отзыва, конкретики, а не только общие фразы про пошлость, - говорит он. – Смущает не то, что зрителю не понравился спектакль. Но когда понимаешь, что человек практически не из театральной среды пишет открытое письмо главе региона, что-то меня настораживает. Любой человек имеет право высказаться, но слова «запретить» и «снять» пугают. Одно дело посоветовать что-то, сказать «я не согласен», но написать «лишить театр имени Мажита Гафури» совсем другое.
Представители Башдрамы уже связались с недовольным театралом. Пока г-н Ибрагимов стоит на своем: он успокоится, лишь когда непристойная пьеса исчезнет с подмостков национального театра. Идти на подобные уступки в театре не собираются. В ближайшее время «Беги, Харис, беги» покажут дважды: 7 и 31 октября. Гафурийцы надеются, что зрители придут в театр, чтобы лично разобраться, так ли уж плоха постановка и имеет ли она право на существование. Так что разгневанному зрителю Марату Ибрагимову не стоит волноваться. Если спектакль так бездарен и пошл, как он утверждает, спускать решение о закрытии сверху не понадобится. Суждена ли новой работе Бащдрамы долгая театральная жизнь, решат сами уфимцы, проголосовав рублем.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.