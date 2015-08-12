Рим Каюмов считает, что бунты в колониях возникли из-за конфликтов между зеками

- Вы думаете они там все «пушистые»? – задается вопросом Рим Фидаевич. – Там есть и злостные нарушители. А что касается голодовок, то это отдельный вопрос. Объявившие голодовку не питаются в столовых, однако не стесняются затариваться в местных магазинах. Ну, объясните мне, как можно голодать 20 дней?