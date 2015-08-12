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Posted 12 августа 2015, 19:28

Published 12 августа 2015, 19:28

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Рим Каюмов считает, что бунты в колониях возникли из-за конфликтов между зеками

12 августа 2015, 19:28
На сегодняшний день в аппарат уполномоченного по правам человека РБ поступило около 700 письменных и 2,5 тысячи устных обращений. Причем, около 30 процентов – из мест лишения свободы. По словам омбудсмена Рима Каюмова, в местах заключения низкий процент трудоустройства спецконтингента.

- Это очень важный вопрос, - говорит Рим Фидаевич. – Если осужденного приговорили, помимо срока отбывания в колонии, к выплате материального ущерба, и он хочет начать компенсировать эти деньги посредством труда, то это не всегда представляется возможным. Следовательно, страдают и потерпевшие.

Рим Каюмов отметил, что у заключенных, которые работают, администрация вычитает из их зарплаты деньги за питание, одежду и прочие расходы. А неработающие осужденные все получают за счет государства.

- Вот и получается, «кто не работает, тот ест», – констатирует правозащитник.

Отдельно общественник остановился на бунтах, прокатившихся по башкирским колониям. По его мнению, конфликты возникли между самими осужденными.

- Я лично выезжал, - рассказывает г-н Каюмов. – Нам поступило порядка 200 обращений. Из них половина написаны под копирку. Когда автора жалобы спрашиваешь, в чем конкретно претензия, то зачастую он ответить внятно не может.

Башкирский уполномоченный по правам человека подчеркивает, что есть много и совершенно обоснованных жалоб, касающихся медицинского обслуживания или слишком долгого рассмотрения ходатайств об освобождении в связи с наступившей тяжелой болезнью.

- Вы думаете они там все «пушистые»? – задается вопросом Рим Фидаевич. – Там есть и злостные нарушители. А что касается голодовок, то это отдельный вопрос. Объявившие голодовку не питаются в столовых, однако не стесняются затариваться в местных магазинах. Ну, объясните мне, как можно голодать 20 дней?

Рим Каюмов не считает проблемой экологическую обстановку в исправительных колониях, расположенных вблизи предприятия «ГазпромНефтехимСалават».

- Дышать невозможно не только на территории колоний, но и в целом в городе Салавате, – говорит он. – У них есть все санитарные разрешения, так, что проблемы здесь нет.

Правда, колония № 4, о которой шла речь, расположена в санитарно-защитной зоне химического предприятия, где вообще-то по закону жить противопоказано, и жилье строить нельзя. А сидеть в тюрьме, получается, можно.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Политика#Новости
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