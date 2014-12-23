Выступления Абдразаковых разделили уфимских зрителей на богатых и бедных

Все идет по клану
Абдразаковы в представлении не нуждаются – прославленных басов мечтают заполучить ведущие оперные сцены мира. В родной Башкирии отношение к Ильдару и Аскару особое, потому редкие приезды артистов в республику – это всегда громкое событие, большой праздник для любителей настоящего искусства. Однако в последний раз попасть на их выступление настоящие ценители вокального искусства смогли в 2010-м, когда Абдразаковы спели на закрытии «Шаляпинских вечеров» в Башкирской опере. А в 2012-м первый сольный концерт Ильдара Абдразакова в Уфе, ставший благотворительным, приобрел статус светского раута для избранных: места в зрительном зале занял башкирский истеблишмент – приглашенные политики и чиновники, представители бизнес-элиты. Вип-публика, щеголявшая в вечерних нарядах, не поскупились и выложила от двух до десяти тысяч за билет, чтобы только подчеркнуть свое положение на статусном мероприятии. Необходимая сумма от продажи билетов больным детям в итоге была перечислена, но истинные ценители искусства, еле сводящие концы с концами, удовольствия насладиться вокалом Абдразакова были лишены и остались без долгожданного праздника.
Вот и на этот раз лишь немногим посчастливилось выкупить ограниченное количество билетов от тысячи рублей на галерку Конгресс-холла – места в партере за три тысячи многим оказались не по карману. Но и те, кто чудом попал на концерт, были несколько раздосадованы – все первое отделение внимание зрителей занимали кураисты во главе с Робертом Юлдашевым, танцоры ансамбля Файзи Гаскарова, певица Диляра Идрисова – все, кто угодно, только не те, ради кого собралась почтеннейшая публика. Все-таки эти номера талантливых башкирских артистов зрители не раз видели на многих других местных концертах. В исполнении ведущих Рушаны Бабич и Айсыуака Юмагулова прозвучали стихи Амира Габдульмановича, были показаны кадры из фильмов, в которых он снялся и которые срежиссировал сам.
– Составила программу наша мама, - рассказал Ильдар Абдразаков. – Папа много лет проработал на киностудии «Башкортостан», и нам хотелось представить его не только как режиссера, но и актера.
Но все ждали от вечера другого – появления на сцене братьев Абдразаковых. Ведь никто не станет спорить, что самые талантливые и знаменитые творения Амира Абдразакова – это его сыновья. Но увидеть их удалось лишь во втором отделении – по мнению многих зрителей, режиссерский дебют мамы певцов оказался не слишком удачным.
Интересно, что в утвержденную программу накануне концерта решила бесцеремонно вмешаться излишне деятельная дама Альмира Соломинова, потребовав от певцов поддержать ветеранов башкирской культуры. Уже два месяца местные деятели искусства исполняют номера, бросая «творческий вызов» коллегам. Оказалось, что Абдразаковым заочно передал эстафету студент Уфимской академии искусств. Дама настоятельно предложила братьям исполнить творческий номер и передать эстафету дальше. Правда, Абдразаковы не без удивления узнали, что их еще принуждают отдать сумму на благотворительность.
– В Америке либо ты что-то делаешь, либо деньги отдаешь, – отшутился Ильдар Абдразаков. – Но случалось, что я делал и то, и другое: и водой облился, и деньги вложил.
В итоге сошлись на том, что творческим выступлением станет один из концертных номеров на вечере памяти отца.
Украденные голоса
Знаменитых на весь мир басов зал слушал, затаив дыхание. В исполнении Ильдара состоялась премьера «Сонетов Петрарки» Ференца Листа. Аскар исполнил для уфимцев романсы Петра Чайковского. Аккомпанировала артистам Мзия Бахтуридзе. Концертмейстер миланского Ла Скала известна по работе с Любовью Казарновской, тенором Рамоном Варгасом, сопрано Элизабет Видаль. Примечательно, что пианистка аккомпанировала Ильдару Абдразакову и кураисту Роберту Юлдашеву в памятном выступлении в театре Ла Скала в январе 2010 года, когда на знаменитых подмостках звучал курай Роберта и протяжные башкирские мелодии в исполнении Ильдара. Эти напевы прозвучали и на прошедшем концерте. Ильдар исполнил башкирскую народную песню «Азамат», а Аскар - романс Загира Исмагилова на стихи Зайнаб Биишевой «Я пою».
- Петь было нелегко: ком к горлу подкатывал, - признались после концерта Абдразаковы. - Отец всегда был духовно близок нам и очень поддерживал на творческом пути. Его образ всегда и везде с нами. Уверены, что и сегодня отец нас слышал.
С особой благодарностью Ильдар вспоминает, как отец за руку привел его на прослушивание в музыкальную школу.
- Посадил за инструмент и велел играть: «Покажи, на что ты способен!». Ну, я сыграл «Цыганочку», башкирские песни, а папа помогал мне, подзадоривал.
По словам братьев, фамилия Абдразаков – это «высокая планка, на которую нужно еще равняться».
- Нам нужно добиться того, чтобы этот патриотизм, духовность, широта души передались от нас нашим детям, - уверены они. - Все, чего мы достигли в жизни, чем мы сейчас занимаемся, – благодаря родителям. Они указали нам дорогу в жизни, поддержали и направили в нужное время в нужное место.
Мама всемирно известных артистов Таскира Нагимзяновна слушала талантливых отпрысков в центре зале между педагогом сыновей Миляушой Муртазиной и новой супругой Аскара Натальей. В отличие от прежней супруги Абдразакова-старшего Елены, обладающей меццо-сопрано, новая избранница Аскара – из другой оперы. В аппарате госдумы Наталья заведует отделом по взаимодействию с субъектами РФ. Поскольку эта эффектная дама в семье Абдразаковых человек новый, и не все родственники успели с ней познакомиться, в апреле на вечере памяти Амира Габдульмановича в Доме актера, где также присутствовали оба брата, не обошлось без небольшого конфуза – Наталью приняли за жену Ильдара. На этот раз красавица-брюнетка прибыла в Уфу полноправным членом семьи – в ней все безошибочно признавали новую супругу Аскара.
Отметим, что рядом с Натальей концертом наслаждалась почетная гостья – итальянская дива Барбара Фриттоли. Оперная прима в Уфе впервые. Иностранная звезда, у которой есть своя кулинарная страничка в интернете, призналась, что ей пришлись по вкусу блюда башкирской кухни, которыми ее угощала мама уфимских коллег.
28 декабря оперной приме предстоит выступить с Ильдаром в гала-концерте на сцене недавно открывшегося после реставрации ДК «Нефтяник», который теперь именуется концертным залом «Башкортостан». Артисты обещают исполнить шлягеры из опер Верди, Пуччини, Гуно, Моцарта. Как признались солисты, программу подобрать оказалось непросто: в мировой классике не так много дуэтов для баса и сопрано. По словам певицы, выступать в столице Башкирии для нее почетно, поскольку здесь начинали карьеру Федор Шаляпин и Рудольф Нуреев, а также родился Владимир Спиваков. Звезды мировой оперы станут одними из первых, кому выпадет честь опробовать обновленную акустику зала.
– В зал мы еще не заходили - репетиции начнутся 26-27 декабря, вот тогда и посмотрим, что там изменилось, - рассказал Ильдар Абдразаков. – Раньше в «Нефтянике» акустики не было.
Жаль только, что оценить великолепные голоса, а также роскошное убранство и акустику обновленного концертного зала снова смогут только избранные, в массе своей равнодушные к искусству люди. Билеты от полутора до шести тысяч на галерке, а тем более десятитысячные в партере, не оставили никакой надежды вживую услышать своих кумиров ни студентам академии искусств с мизерной стипендией, ни пожилым любителям искусства со скромной пенсией. Интеллектуальную публику лишили еще одного народного достояния, коим, без сомнения, являются голоса Аскара и Ильдара. А певцы, сами того не зная, стали заложниками амбиций и меркантильных интересов организаторов концертов, поделивших публику на богатую и бедную. Может быть, о преданных ценителях классической музыки, которые не могут похвастаться тугим кошельком, вспомнят в следующий раз?
Азат ВАХИТОВ.