Выступления Абдразаковых разделили уфимских зрителей на богатых и бедных

Абдразаковы в представлении не нуждаются – прославленных басов мечтают заполучить ведущие оперные сцены мира. В родной Башкирии отношение к Ильдару и Аскару особое, потому редкие приезды артистов в республику – это всегда громкое событие, большой праздник для любителей настоящего искусства. Однако в последний раз попасть на их выступление настоящие ценители вокального искусства смогли в 2010-м, когда Абдразаковы спели на закрытии «Шаляпинских вечеров» в Башкирской опере. А в 2012-м первый сольный концерт Ильдара Абдразакова в Уфе, ставший благотворительным, приобрел статус светского раута для избранных: места в зрительном зале занял башкирский истеблишмент – приглашенные политики и чиновники, представители бизнес-элиты. Вип-публика, щеголявшая в вечерних нарядах, не поскупились и выложила от двух до десяти тысяч за билет, чтобы только подчеркнуть свое положение на статусном мероприятии. Необходимая сумма от продажи билетов больным детям в итоге была перечислена, но истинные ценители искусства, еле сводящие концы с концами, удовольствия насладиться вокалом Абдразакова были лишены и остались без долгожданного праздника.