В Уфе отремонтируют тротуары

В Октябрьском районе отремонтируют тротуары от улицы Шафиева до улицы Лесотехникума, от улицы Лесотехникума до улицы 50 лет СССР по нечетной стороне, на улице 50 лет СССР от Менделеева до проспекта Салавата Юлаева, на Комсомольской улице от Шафиева до улицы Лесотехникума по нечетной стороне, на улице Шафиева от улицы Комсомольской до улицы Энтузиастов.
В Калининском районе тротуары заменят в Максимовке на улице Сосновской и в Шакше на Зеленой улице. В Кироовском районе – ремонт ждет улицы Коммунистическая, Пушкина, Чернышевского, Достоевского. В Советском районе отремонтируют улицы Красноводскую, Бессонова и Комсомольскую. В Демском - улицу Якуба Коласа от улицы Правды до улицы Александрова, а также улицу Новороссийскую до территории «Иммунопрепарата». В Ленинском районе ремонту подвергнутся тротуары на улицах Ахметова, Деревенской Переправе и Рабочей. В Орджоникидзевском районе сделают удобной для пешеходов Кольцевую улицу.
Дмитрий КОЛПАКОВ