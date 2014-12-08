В Уфе отремонтируют тротуары

В Калининском районе тротуары заменят в Максимовке на улице Сосновской и в Шакше на Зеленой улице. В Кироовском районе – ремонт ждет улицы Коммунистическая, Пушкина, Чернышевского, Достоевского. В Советском районе отремонтируют улицы Красноводскую, Бессонова и Комсомольскую. В Демском - улицу Якуба Коласа от улицы Правды до улицы Александрова, а также улицу Новороссийскую до территории «Иммунопрепарата». В Ленинском районе ремонту подвергнутся тротуары на улицах Ахметова, Деревенской Переправе и Рабочей. В Орджоникидзевском районе сделают удобной для пешеходов Кольцевую улицу.