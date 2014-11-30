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В Башкирии мать до полусмерти избила полуторагодовалую дочь

30 ноября 2014, 22:57
Избила почти до смерти собственную полуторагодовалую дочь жительница Стерлитамака. В городской больнице врачи пытаются спасти жизнь ребенку, но малышка впала в кому. По предварительным данным, у девочки пневмония, осложненная отеком мозга и гипоксией. И, даже если она придет в себя, здоровой уже не будет.

Как рассказал правоохранителям сожитель злодейки, накануне, перед тем, как дочери стало плохо, мать охаживала ее кулаками. Кстати, и отец ребенка, который расстался с женщиной из-за ее пристрастия к алкоголю, также уверяет, что мамаша не раз била девочку. Якобы родитель пытался забрать малышку у бывшей супруги, но та уже завела новую семью и не хотела слышать о том, чтобы отдать кровиночку.

22 ноября любовник дамы, встав покурить, услышал, как младенец хрипит в своей кроватке. Распускающая руки горе-мамаша в это время безмятежно спала. Гражданский муж разбудил даму и вызвал скорую помощь. Но врачи уже ничем не могли помочь малышке – в реанимации девочка впала в кому. В больнице выяснилось – у малышки рассечено ухо и есть следы побоев на груди и голове.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Если выяснится, что мать действительно подняла руку на маленькую дочь, то женщина будет отвечать за содеянное в уголовном порядке – ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама дама уверяет, что ребенок «упал на улице». Причем, как рассказывают родственники девочки, они не раз видели у грудничка синяки, но женщина каждый раз настаивала, что дочь падает и стукается обо все углы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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