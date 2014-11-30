В Башкирии мать до полусмерти избила полуторагодовалую дочь

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Если выяснится, что мать действительно подняла руку на маленькую дочь, то женщина будет отвечать за содеянное в уголовном порядке – ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама дама уверяет, что ребенок «упал на улице». Причем, как рассказывают родственники девочки, они не раз видели у грудничка синяки, но женщина каждый раз настаивала, что дочь падает и стукается обо все углы.