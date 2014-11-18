Проклятие брошенной невесты сбылось через двадцать лет

Красивая пара
Лешка родился в небольшом башкирском городке, отлично учился в школе, занимался спортом. Потом без труда поступил в нефтяной институт в Уфе, где также был на хорошем счету. Но его все время тянуло домой. Дело в том, что еще со школы он дружил со своей одноклассницей Розой. Постепенно первая любовь переросла в серьезное чувство, и к концу их учебы в вузах, а будущая невеста заканчивала местный пединститут, влюбленные собирались пожениться.
- Красивая пара! - восхищенно говорили знакомые.
И действительно: рядом с обаятельным, высоким и спортивным Алексеем очень органично смотрелась яркая, жизнерадостная и немного шумная Роза. Надо признать, что у нее было немало поклонников, но полюбила она именно Лешу.
Сдав сессию за четвертый курс, Алексей в начале июня приехал домой и вместе со своей возлюбленной объявил о принятом решении родителям. Правда, ему нужно было съездить на практику в соседнюю с нашей республикой область, потом на военные сборы, после них сдать госэкзамен по военной подготовке и только в сентябре подать заявление в ЗАГС. Выходило около трех месяцев. Но это было приятное ожидание. Так, по крайней мере, казалось тогда Розе…
С телефонной связью в то время было плохо, и основным, а иногда и единственным средством общения были письма. Роза получила от своего любимого всего одно. А потом как обрезало. Прошел срок практики, сборов и экзаменов, а от Алексея - ни слуху ни духу. Начала волноваться и, набравшись смелости, зашла на работу к матери своего жениха, где и узнала, что тот пишет домой регулярно, но про свадьбу даже не заикается. Поехала в Уфу и встретила Лешу, когда он шел к себе в общежитие. Тот поначалу растерялся, начал что-то лепетать про изменившиеся планы, но на слова Розы о том, что та ждет ребенка, равнодушно посоветовал сделать аборт и, сославшись на занятость, заспешил прочь.
Как потом узнала несостоявшаяся невеста, Алексей, будучи на практике, приглянулся директору нефтебазы. Толковый и шустрый будущий нефтяник понравился начальнику, и тот предложил ему работу после окончания учебы, обещал хорошую зарплату, карьерный рост и служебную квартиру. Но самое главное, оказывается, на Лешку положила глаз дочка директора, хоть она и была старше его лет на пять. К тому же уже успела побывать замужем и разойтись. И Алексей сделал выбор между любовью и расчетом в пользу последнего. Вместо искренне любящей его красавицы выбрал некрасивую, но богатую, с папой - директором нефтебазы.
Понимая, что сын поступает неправильно, его пытались переубедить родители. Тщетно…
Несмотря на перенесенное потрясение, Роза твердо решила рожать, но сильнейший стресс, как объяснили потом врачи, сделал свое дело. Роды проходили очень тяжело. Пришлось делать операцию. Ребенка спасти не удалось, а сама Роза еле осталась жива, потеряв все шансы стать в будущем матерью. После больницы как-то сразу угасла, замкнулась в себе, почти ни с кем не общалась. Тихо и незаметно работала после окончания института в местной библиотеке. И замуж не выходила.
Ядовитая чаша
Перед самой женитьбой Алексея Роза случайно встретила его, когда тот бегал по городу в свадебных хлопотах. Задала только один вопрос - осознает ли он, что не только ее искалечил, но и причастен к смерти своего собственного ребенка.
- Это твои проблемы, - усмехнулся бывший жених.
- Придет время, и ты еще вспомнишь о нас с дочкой, - спокойно, но как-то нехорошо сказала Роза.
Со смехом поведал Леша об этом разговоре своим друзьям на мальчишнике накануне свадьбы. А когда кто-то из них вспомнил, что бабушка Розы была цыганкой, которую и звали также, отмахнулся: «Предрассудки!»
Больше Роза с Алексеем не встречались ни разу. Он редко приезжал к родителям. Бизнес прежде всего. Уверенно шел по карьерной лестнице и на рубеже 2000-х стал заместителем руководителя филиала крупной российской нефтяной компании в своем регионе. Роскошный коттедж, высокий статус, областное депутатство и прочее.
Но как-то однажды захотелось ему посетить свою малую родину. Тем более, что давно звал его в гости одноклассник Дамир, местный предприниматель. Алексей приехал на роскошном «Крузаке» с дорогими подарками родственникам и друзьям: «Знай наших!» На следующий день Дамир пригласил его к себе в баню, где в теплой веранде ждал роскошный стол на две персоны. Да вот незадача - дорогой французский коньяк, который привез Алексей, друзья в спешке забыли дома. Не побежишь же за спиртным под дождем через весь сад. И тут взгляд Дамира упал на бутылку со светло-зеленым содержимым, что стояла на полке.
- Это настойка, которую делает моя мама, - был уверен хозяин.
И действительно из рюмок пахло ароматом душистых яблок. Алексей выпил свою, а Дамир, чуть пригубив, пить напиток больше не стал, отсоветовав и гостю. Вскоре обоим мужчинам стало плохо, пришлось вызвать скорую, которая отвезла их сразу в реанимацию.
Оказывается, в той бутылке было какое-то американское средство от садовых вредителей на спирту, которое использовала мать хозяина. Его остатки она вылила из магазинной пластиковой тары в ту самую злосчастную бутылку и поставила ее на полку веранды. Знавшие Алексея люди потом искренне изумлялись произошедшей трагедии. Последние лет десять тот изредка если что и употреблял, то долларов за триста минимум.
Дамира откачали, а Алексей мучительно умирал несколько дней. Сильный яд полностью разрушил его печень и реанимационные мероприятия всего лишь продлили агонию. Почти все время был в сознании, понимал, что обречен, и несколько раз повторил своей матери: «Случилось то, чего я ждал двадцать лет».
Перепуганное было местное начальство успокоилось, когда правоохранители и врачи подтвердили бытовой характер смерти. Похоронили Лешку в родном городе, как он и просил, рядом с отцом. Захолустное кладбище отродясь не видело такого количества заезжих чиновников и бизнесменов на крутых автомобилях и такого наряда сотрудников милиции, направленных сюда властями «для порядка». Но никто не обратил внимания на сухонькую женщину, стоявшую в стороне от всех людей и иногда прикладывавшую платочек к уголкам глаз. Это была Роза.
Евгений КОСТИЦЫН.