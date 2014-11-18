Проклятие брошенной невесты сбылось через двадцать лет

С телефонной связью в то время было плохо, и основным, а иногда и единственным средством общения были письма. Роза получила от своего любимого всего одно. А потом как обрезало. Прошел срок практики, сборов и экзаменов, а от Алексея - ни слуху ни духу. Начала волноваться и, набравшись смелости, зашла на работу к матери своего жениха, где и узнала, что тот пишет домой регулярно, но про свадьбу даже не заикается. Поехала в Уфу и встретила Лешу, когда он шел к себе в общежитие. Тот поначалу растерялся, начал что-то лепетать про изменившиеся планы, но на слова Розы о том, что та ждет ребенка, равнодушно посоветовал сделать аборт и, сославшись на занятость, заспешил прочь.