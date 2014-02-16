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Экс-Андрей Бандера приглашает уфимцев на вечер живого исполнения

17 февраля 2014, 01:25
Андрей Бандера, который теперь выступает под именем Эдуард Изместьев, - один из талантливейших и романтичных исполнителей России, композитор, аранжировщик, звукорежиссер. 27 марта исполнитель споет для поклонников столицы Башкирии в «Огнях Уфы». Его творческий путь характерен невероятно быстрым взлетом популярности. В 2004 году народная песня «Ивушки» моментально сделала Андрея Бандеру популярным, положив начало его сольной карьере.





#Новости#Культура#Денис Объедкин
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