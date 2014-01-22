Преступника разыскали за несколько часов по оставленным на снегу следам

Дорого стоила доброта 47-летнему жителю Нефтекамска, который приветил дальнего знакомого, встретив на улице. Мужчина пригласил случайного приятеля в садовый домик, отметить встречу, а неблагодарный гость пырнул его ножом в печень. Оказалось, что любитель размахивать лезвием нигде не работает и, по сути, является бомжом – своего жилья у него нет. А, встретив на улице порядочного человека, который решил приютить его, тут же проявил свою злодейскую сущность.