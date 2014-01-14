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Продавщица, родившая прямо на пол киоска, утопила дочку, как котенка в ведре

14 января 2014, 12:07
Ответит перед законом по редко применяемой статье Уголовного кодекса 43-летняя женщина, умертвившая своего новорожденного ребенка. Гражданка Азербаджана Елена Месхиева пойдет под суд за то, что с особой жестокостью расправилась с младенцем, которого родила прямо на полу киоска, где работала. Приезжая проживала в Стерлитамаке и трудилась посменно в торговой точке продавцом. А роды у нее начались как раз тогда, когда она стояла за прилавком.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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