Продавщица, родившая прямо на пол киоска, утопила дочку, как котенка в ведре

Ответит перед законом по редко применяемой статье Уголовного кодекса 43-летняя женщина, умертвившая своего новорожденного ребенка. Гражданка Азербаджана Елена Месхиева пойдет под суд за то, что с особой жестокостью расправилась с младенцем, которого родила прямо на полу киоска, где работала. Приезжая проживала в Стерлитамаке и трудилась посменно в торговой точке продавцом. А роды у нее начались как раз тогда, когда она стояла за прилавком.