Уфимские супруги познакомились благодаря Высоцкому на крыльце «Таганки»

На концерте выступили актеры и музыканты различных жанров и поколений. Среди них группы «Нечто» и Gaisa Orchestra, «Никола Стасюк» и «Ухо радуется», барды Александр Лынник и Рамиль Бадамшин, актеры Алмас и Эмиль Амировы, Линар Ахметвалиев, Николай Рихтер, Ольга Мусина, Ольга Бовен, джаз-дива Ирина Остин. Кто-то просто читал стихи, а кто-то исполнял с чувством любимые песни Владимира Высоцкого, причем в собственной интерпретации. Но такая самодеятельность не повредила настроению публики, многие композиции зрители слушали стоя.
Интересно, что среди присутствующих ценителей творчества Владимира Высоцкого были люди самых разных возрастов, профессий и социальных групп. Так, на концерт пришли супруги Колесниковы, молодость которых совпала с расцветом всенародного признания великого поэта.
- Я всегда слушаю песни Высоцкого – дома, на работе и в машине, - говорит Сергей Колесников. – Я с малых лет увлекаюсь альпинизмом. И когда в горах бывает особенно трудно, всегда напеваю известную песню – «Здесь вам не равнина». И это придает мне силы завершать свои восхождения благополучно.
А вот супруга альпиниста Татьяна вспоминает, как Владимир Высоцкий стал невольным виновником их знакомства.
- Еще в студенческие года в Москве многие пытались попасть на выступление Владимира Семеновича в театр на Таганке, - вспоминает Татьяна Колесникова. – И это было очень непросто из-за огромного количества желающих. Но многие обивали пороги театра в надежде, что кто-нибудь продаст билет, пусть даже по спекулятивной цене. Вот так мы с мужем познакомились на крыльце известного театра. Спасибо Высоцкому за его творчество и за наше знакомство.
Поразило то, что на концерте присутствовало большое количество молодежи. За происходящим на сцене следила и молодая пара. Когда зазвучала «Баллада о любви», у девушки и парня явно наворачивались слезы. Позже молодой человек объяснил, с чем связанно такое сентиментальное отношение к этой композиции.
- Когда я только начинал ухаживать за своей девушкой, я на гитаре ей исполнял эту песню, – говорит Артем. – Сейчас мы вместе уже четыре года. А это произведение стало своего рода гимном наших с ней отношений. И, разумеется, я не мог не пригласить свою девушку на этот концерт.
Евгений КОСТИЦЫН.