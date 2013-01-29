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Уфимские супруги познакомились благодаря Высоцкому на крыльце «Таганки»

29 января 2013, 18:44
25 января, в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, в зале «Колизео» «Огней Уфы» состоялся концерт, посвященный юбилею великого поэта и актера. В этот день ему исполнилось бы 75 лет. Автор более тысячи стихотворений и песен, исполнитель десятка ролей в театре и кинематографе, сегодня Владимир Семенович вошел не только в школьные и вузовские программы, но и в когорту легендарных русских поэтов, чьи биографии воспринимаются как литературные сюжеты, обрастают домыслами и мифическими подробностями.

На концерте выступили актеры и музыканты различных жанров и поколений. Среди них группы «Нечто» и Gaisa Orchestra, «Никола Стасюк» и «Ухо радуется», барды Александр Лынник и Рамиль Бадамшин, актеры Алмас и Эмиль Амировы, Линар Ахметвалиев, Николай Рихтер, Ольга Мусина, Ольга Бовен, джаз-дива Ирина Остин. Кто-то просто читал стихи, а кто-то исполнял с чувством любимые песни Владимира Высоцкого, причем в собственной интерпретации. Но такая самодеятельность не повредила настроению публики, многие композиции зрители слушали стоя.

Интересно, что среди присутствующих ценителей творчества Владимира Высоцкого были люди самых разных возрастов, профессий и социальных групп. Так, на концерт пришли супруги Колесниковы, молодость которых совпала с расцветом всенародного признания великого поэта.

- Я всегда слушаю песни Высоцкого – дома, на работе и в машине, - говорит Сергей Колесников. – Я с малых лет увлекаюсь альпинизмом. И когда в горах бывает особенно трудно, всегда напеваю известную песню – «Здесь вам не равнина». И это придает мне силы завершать свои восхождения благополучно.

А вот супруга альпиниста Татьяна вспоминает, как Владимир Высоцкий стал невольным виновником их знакомства.

- Еще в студенческие года в Москве многие пытались попасть на выступление Владимира Семеновича в театр на Таганке, - вспоминает Татьяна Колесникова. – И это было очень непросто из-за огромного количества желающих. Но многие обивали пороги театра в надежде, что кто-нибудь продаст билет, пусть даже по спекулятивной цене. Вот так мы с мужем познакомились на крыльце известного театра. Спасибо Высоцкому за его творчество и за наше знакомство.

Поразило то, что на концерте присутствовало большое количество молодежи. За происходящим на сцене следила и молодая пара. Когда зазвучала «Баллада о любви», у девушки и парня явно наворачивались слезы. Позже молодой человек объяснил, с чем связанно такое сентиментальное отношение к этой композиции.

- Когда я только начинал ухаживать за своей девушкой, я на гитаре ей исполнял эту песню, – говорит Артем. – Сейчас мы вместе уже четыре года. А это произведение стало своего рода гимном наших с ней отношений. И, разумеется, я не мог не пригласить свою девушку на этот концерт.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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