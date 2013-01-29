Уфимские супруги познакомились благодаря Высоцкому на крыльце «Таганки»

- Когда я только начинал ухаживать за своей девушкой, я на гитаре ей исполнял эту песню, – говорит Артем. – Сейчас мы вместе уже четыре года. А это произведение стало своего рода гимном наших с ней отношений. И, разумеется, я не мог не пригласить свою девушку на этот концерт.