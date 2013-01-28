Жестокого убийцу своей жены и троих детей отправили за решетку на пожизненный срок

Мужчина уже дважды попадал под суд именно за то, что бросался на людей с ножом. В последнюю отсидку, которая случилась в 2002 году, арестант находился под принудительным наблюдением и лечением врача-психиатра. А первой жертвой, кстати, была его первая российская жена, с которой он познакомился в селе Языково Благоварского района. Дама, кстати, старше Владимира на 15 лет дала ему кров и жилье, а также возможность зарегистрироваться по ее адресу на улице Октября, 95, но новоиспеченный супруг так «отблагодарил» женщину, что она надолго попала в больницу. В 2000 году мужчину осудили условно, так как жена его, как это часто случается, простила и не хотела лишаться благоверного. Интересно, что в тот же день, когда прозвучал условный приговор суда, Беляев ранил ножом двух соседей и в 2001-м его упекли за решетку, наказав на полную катушку, в том числе за не отбытый условный срок на шесть лет. Но уже через четыре года, в 2005-м зек освободился условно-досрочно, так как на зоне посчитали его «исправившимся и излечившимся» и… тут же нашел новую жену Татьяну Шувалову, которая принялась каждый год рожать ему детей. Убитая отцом девочка Вика умерла, не имея свидетельства о рождении – оперативники сразу не могли установить возраст ребенка, так как в ЗАГСе крошку так и не зарегистрировали.