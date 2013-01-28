Жестокого убийцу своей жены и троих детей отправили за решетку на пожизненный срок

Напомним, жуткое злодеяние случилось 12 июня 2012 года на втором этаже квартиры № 26 в доме на улице Вострецова, 4, в уфимской Черниковке. Мужчина, якобы устав от детских криков, набросился с ножом на беззащитную женщину и своих отпрысков. Он лишил жизни 10-месячную малютку Вику, сыновей Иоанна и Андрея 2 и 3 лет и их 25-летнюю мать. Пятилетняя дочка убийцы Анастасия, получившая поверхностные ранения и от страха упавшая в обморок, по счастливой случайности выжила – ее нашли лишь через три дня. Злодей, устроивший кровавое побоище, уходя из квартиры, открыл газовые конфорки, надеясь, что пожар скроет все следы. Раненая девочка осталась жива, потому что была приоткрыта балконная дверь – малышка отравилась газом, но врачи сумели ее спасти.
В тот страшный день Владимир Беляев вернулся вечером домой из челябинского Миньяра, где пара на материнский капитал купила однокомнатную квартиру – мужчина там делал ремонт. Глава семейства крепко выпил и получил нагоняй от жены. Не в силах выносить нотации, озверевший сожитель внезапно набросился на супругу и на глазах у детей, как отметили судьи, «с особой жестокостью», нанес ей множественные удары ножом. А потом принялся за ребят, не пожалев и младенца. Мать детей была в ночной сорочке, двое мальчиков четырех и трех лет нашли свою смерть на диване, где уже укладывались спать, новорожденная крошка погибла в кроватке, а ее пятилетняя сестра упала рядом. Первой погибла Татьяна, и она уже не видела, как изверг кромсал ребятишек. Соседи утверждают, что слышали крики детей, которые кричали: «Папа, не надо!», пытаясь оторвать разъяренного отца от матери, но звуки быстро стихли. Долго ли взрослому мужчине полоснуть по горлу трем крохам?
Сыновья изверга, грудная девочка и их мать скончались сразу, наверное, даже не поняв, что произошло. Настю спас обморок и одеяло, под которым лежал ребенок – убийца решил, что раз девочка, получившая два удара ножом в спину, не шевелится, значит и она умерла, и не стал проверять, дышит ли она. А потом, собрав вещи, ушел, открыв газовые конфорки. А ребенок иногда приходил в сознание, вставал, но напуганный произошедшим, все время лежал рядом с убитой матерью, видимо, надеясь, что она очнется. Появление оперативников, исследовавших место происшествия с разложившимися за три дня трупами, «разбудило» девочку – она открыла глаза то ли от вспышек фотоаппаратов, то ли от порыва свежего воздуха, влетевшего в открытую форточку.
Преступника взяли через час после обнаружения тел погибших, он ехал от тещи на такси.
Убийца не сумел объяснить следователям, за что он лишил жизни невинных крошек, хотя про жену пояснил, что она «сама виновата». По словам жестокосердного папаши, супруга первая схватила нож и дважды ударила его лезвием в предплечье и по бедру. У подследственного действительно имелись резаные раны на указанных им местах, но эксперты заверили, что порезы мужчина нанес себе сам.
Вообще, для того, чтобы установить истину по делу, следователи провели более 30 экспертиз. В числе самых трудоемких - генетические, медико-криминалистические и пожаро-технические исследования.
Ранее Владимир Беляев уже бросался на жену и детей. 28 января 2012 года, за полгода до трагедии, он пырнул металлическим резаком для резки по дереву женщину, нанеся ей не менее шести ранений по рукам, груди и лицу. И четыре раза ударил кулаком по голове грудного ребенка – тогда четырехмесячную Вику Шувалову – девочка раздражала его своим плачем. Младенец получил тяжелую черепно-мозговую травму и лечился в больнице. Бабушка новорожденной отнесла заявление в полицию, но мама грудничка решила не ссориться с сожителем и заявление забрала. Полицейские пытались разыскать семейство, но они съехали из Демы в Калининский район Уфы, не сообщив даже родственникам места своего проживания. Именно поэтому трупы трое суток пролежали в квартире – Владимир уже появился у тещи и заявил, что зарезал Татьяну, но близкие не могли сообщить, где могло произойти убийство.
- По прежнему месту жительства Татьяны Шуваловой – на улице Джалиля, 64, участковый бывал дважды, - рассказал глава МВД по РБ Михаил Закомалдин. - И никаких вопросов о том, что муж якобы ее избивал, не было вообще никаких. Не обратилась она, и соседи не сказали, и родственники, которые потом пытались обвинить полицию, тоже ничего не сказали, не было ни одного обращения. Более того, когда с ними беседовали, они наоборот говорили, что это нормальная, добропорядочная семья.
До того, как переехать в Дему, семья жила в приюте при Крестовоздвиженском храме – там набожная 18-летняя Татьяна и познакомилась с 31-летним Владимиром Беляевым, который прибился к церкви, так как не имел ни кола, ни двора. Но в приюте посчитали вновь созданную ячейку общества «странной» и отказали от стола и крова многодетной семье. Не ужились супруги и с родственниками Татьяны, именно из-за противоестественных отношений между мужем и женой. Как рассказывают подруги несчастной, Владимир поднимал руку не только на жену, но и своих отпрысков, мог одеть ребенку на голову горшок с испражнениями и даже мочился в детские кроватки.
Мужчина уже дважды попадал под суд именно за то, что бросался на людей с ножом. В последнюю отсидку, которая случилась в 2002 году, арестант находился под принудительным наблюдением и лечением врача-психиатра. А первой жертвой, кстати, была его первая российская жена, с которой он познакомился в селе Языково Благоварского района. Дама, кстати, старше Владимира на 15 лет дала ему кров и жилье, а также возможность зарегистрироваться по ее адресу на улице Октября, 95, но новоиспеченный супруг так «отблагодарил» женщину, что она надолго попала в больницу. В 2000 году мужчину осудили условно, так как жена его, как это часто случается, простила и не хотела лишаться благоверного. Интересно, что в тот же день, когда прозвучал условный приговор суда, Беляев ранил ножом двух соседей и в 2001-м его упекли за решетку, наказав на полную катушку, в том числе за не отбытый условный срок на шесть лет. Но уже через четыре года, в 2005-м зек освободился условно-досрочно, так как на зоне посчитали его «исправившимся и излечившимся» и… тут же нашел новую жену Татьяну Шувалову, которая принялась каждый год рожать ему детей. Убитая отцом девочка Вика умерла, не имея свидетельства о рождении – оперативники сразу не могли установить возраст ребенка, так как в ЗАГСе крошку так и не зарегистрировали.
Интересно, что психиатрическое исследование признало убийцу вменяемым. Врачи утверждают, что Владимир Беляев в момент зверской расправы «находился в состоянии простого алкогольного опьянения и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими» и никаким временным помешательством не страдал. Верховный суд Башкирии приговорил изверга к пожизненному заключению в колонии особого режима и вряд ли он сможет рассчитывать на снисхождение в апелляционной инстанции.