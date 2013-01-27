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«Кот в сапогах» в версии Виктюка в Уфе будет кататься на роликах

28 января 2013, 01:02
Продюсерский центр «Радус» снова порадует уфимских театралов гастролями репертуарного театра: в столице Башкирии сразу три спектакля покажет один из самых знаменитых российских коллективов – Театр Романа Виктюка. 9 февраля в Уфе пройдет единственный детский музыкальный спектакль Театра Романа Виктюка «Кот в сапогах».

Культовый режиссер современной сцены, актер и поэт, Роман Виктюк не только сам осуществил эту постановку, но и взял на себя музыкальное оформление спектакля. В основу постановки легла оригинальная версия известного поэта Серебряного века Михаила Кузмина. Впрочем, все сюжетные линии известной сказки Перро здесь сохранены: три брата, младший из которых получает в наследство Кота; встреча с Принцессой; победа Кота над Людоедом.

Сказка в стиле рэп - это настоящий праздник детского театра, полный радости и восторга перед миром, где добро неизбежно торжествует над злом. Кот и Принцесса катаются здесь на роликовых коньках, причем у Кота эти коньки играют роль пресловутых сапог; артисты проделывают головокружительные трюки и озвучивают пародии на песни Николая Баскова. И это далеко не все, чем увлекает динамичное эффектное действо и юных театралов, и их родителей. В ходе спектакля наверняка найдется немало юных зрителей, желающих по просьбе Сказочника сыграть роли подданных маркиза Карабаса. Таким образом, для детей на сцене создается пространство для игры, и они почувствуют себя маленькими актерами.

Постановка и музыкальное оформление Романа Виктюка, режиссер возобновления и хореограф Алексей Скляренко, сценография Владимира Боера.

Спектакль состоится 9 февраля в ДК «Нефтяник». Начало в 12.00. Стоимость билетов: 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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