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Сборная США — чемпион мира по хоккею среди молодежи

9 января 2013, 02:05
В финальном матче 2013 чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд сошлись сборные команды Швеции и США. Первый игровой отрезок команды осторожничали и ушли на первый перерыв при нулевом счете. В начале второго периода счет в матче открывает швед Филип Сандберг. Через шесть минут американцы сравнивают результат. С подачи Патрика Зилоффа и Винса Трочека шайбу в ворота шведов отправляет Рокко Гримальди. Еще через три минуты Гримальди оформляет дубль и выводит команду США вперед — 2:1.

В конце третьего периода тренер шведской команды Рогер Реннберг снимает вратаря и выпускает шестого полевого игрока. Исправить положение шведам не удалось, за шесть секунд до финальной сирены шайбу в пустые ворота отправляет нападающий сборной США Винс Трочек — 3:1.

Сборная США третий раз в истории завоевывают титул чемпиона мира. До этого победителями молодежного чемпионата американцы становились в 2004 и 2010 годах.

Лучшими игроками этого матча стали нападающий сборной Швеции Вильям Карлссон и нападающий сборной США Рокко Гримальди.

Главный тренер сборной Швеции Рогер Реннберг:

- В первую очередь, хотел бы поблагодарить город Уфу за гостеприимство. Хочу поздравить сборную США, они были действительно сильнее и заслужили звание чемпионов мира. Что касается игры, я не очень доволен игрой команды, особенно в первой половине. Где-то мы начали собираться, и уже более менее показывали свой хоккей во втором периоде. Но сегодня лучше играла команда США. В любом случае я горжусь своими ребятами, своей молодой командой. У нас перед началом турнира было очень много травм. Серебряные награды — это тоже результат. Возможно в ходе игры у нас был шанс сравнять счет и перевести игру в овертайм, но еще раз повторюсь, сборная США сегодня играла лучше.

Главный тренер сборной США Фил Хаусли:

- Я также хочу поблагодарить Уфу за гостеприимство и за то, что они провели такой чемпионат мира. И еще поздравляю сборную России, завоевавшую бронзовые медали, а также хочу поблагодарить своего коллегу — тренера сборной Швеции за хороший хоккей и достойную борьбу за звание чемпиона. Я очень горжусь своей командой, мы прибавляли от игры к игре, и поражения, которые мы потерпели в течение турнира, пошли нам на пользу. Ребята справились с поставленной задачей. Не смотря на то, что Швеция забила первой, мы чувствовали, что у нас есть шансы и не развалились, продолжали свою игру. Выходили на лед с пониманием того, что Швеция это очень хорошая команда и надо быть очень осторожным в обороне. Победили мы благодаря характеру, проявленному командой в финале.

2014 чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Мальмё (Швеция).

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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