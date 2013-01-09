Сборная США — чемпион мира по хоккею среди молодежи

- Я также хочу поблагодарить Уфу за гостеприимство и за то, что они провели такой чемпионат мира. И еще поздравляю сборную России, завоевавшую бронзовые медали, а также хочу поблагодарить своего коллегу — тренера сборной Швеции за хороший хоккей и достойную борьбу за звание чемпиона. Я очень горжусь своей командой, мы прибавляли от игры к игре, и поражения, которые мы потерпели в течение турнира, пошли нам на пользу. Ребята справились с поставленной задачей. Не смотря на то, что Швеция забила первой, мы чувствовали, что у нас есть шансы и не развалились, продолжали свою игру. Выходили на лед с пониманием того, что Швеция это очень хорошая команда и надо быть очень осторожным в обороне. Победили мы благодаря характеру, проявленному командой в финале.