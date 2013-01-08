Радмир Усаев: «Красивая и богатая жизнь артистов – лишь мираж»

- Это тяжелейший труд, в зависимости, конечно, от уровня артиста. Есть те, кто являются самостоятельными творческими единицами как Денис Майданов и Земфира — они сами себя проталкивают. А есть исполнители продюсируемые, типа «Фабрики» и «ВИА Гры» - в этом случае красивая и очень дорогая жизнь зрителю только кажется, это мираж. Ведь у таких артистов гонорар за выступление составляет порядка 150-200 евро — все остальное забирает продюсер. Я сам был удивлен, когда узнал, что, например, «Иванушки» уже 15 лет работают по контракту. Да, Григорьев-Апполонов сейчас диджействует, Кирилл Андреев поет свой репертуар, но очень долго они работали только на Матвиенко и свой бренд, без своего личного заработка.