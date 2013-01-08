Радмир Усаев: «Красивая и богатая жизнь артистов – лишь мираж»

Завышенный градус
Многие уверены, что в названии продюсерского центра Радмир зашифровал собственное имя.
- Нет, задумка была иная, - опровергает Усаев. - Ра — это имя бога солнца, а «дус» в переводе с башкирского означает «друг». Выходит, мы - друзья бога солнца.
- Часто звезды, отказываясь от собственного отдыха, приезжают в Уфу работать на Новый год?
- Такое случалось неоднократно и в предновогодние дни, и в саму новогоднюю ночь. В свое время на УМПО была традиция: руководство завода отмечало праздник 1 января в четыре часа дня. Поэтому артисты приезжали накануне, 31 декабря, и мы старались подбирать для них работу и в новогоднюю ночь, чтобы время зря не пропадало. Вообще, новогодние тарифы начинаются с 12-15 декабря.
- В республике много обеспеченных людей, которые готовы оплатить выступление звезд на своем празднике?
- Мало тех, кто к этому готов. У нас обеспеченные люди стараются широко не демонстрировать свое финансовое состояние, ведь они понимают, что это может выйти боком. Вот в Москве — очень много, там даже соревнуются между собой, кто привезет артиста покруче. Там просто ты не будешь выделяться на фоне тех, кто пригласил на свою виллу, к примеру, Дженнифер Лопес. Никого подобными широкими празднованиями не удивишь.
- А каков был самый высокий звездный гонорар в вашей практике?
- В моей карьере прошло уже 15 новогодних ночей, и суммы менялись в зависимости от экономической обстановки в стране. Но несколько лет назад одна фирма заплатила порядка 40 тысяч евро. Если бы это произошло сегодня, то гонорар равнялся бы уже 60-70 тысячам.
- Кому из артистов так повезло?
- В контракте есть отдельный пункт о коммерческой тайне. Я могу назвать либо имя артиста, либо гонорар. Потому скажу о тех исполнителях, которых не привозил, но рассматривал на одно из предновогодних мероприятий. Честно говоря, некоторым просто сносит крышу. Например, группа «Градусы», видимо, считает, что у них настолько новогоднее название, что их выступление на корпоративе может стоить 70 тысяч евро. Но это просто нереально, ведь помимо этого есть дорожные расходы, проживание и выполнение условий райдера.
- Часто самому приходится жертвовать главным праздником в году?
- Я вообще стараюсь не работать в новогоднюю ночь. Если есть достойный бюджет, позволяющий отказаться от дел 31 декабря, то я это обязательно сделаю. Мне кажется, самый лучший вариант празднования — в жаркой стране с маленькой елочкой в руках, с семьей и друзьями.
- А что приносит больший доход: корпоративы или непосредственная организация концертов?
- Зачастую мы работаем не просто как импресарио, но и как партнеры артистов. В этом случае мы разрабатываем еще и пиар-кампанию. Помимо этого есть своя фотостудия: ее арендуют фотографы, снимают моделей для журналов.
- Вы сами по какому принципу зарабатываете?
- Мы берем проценты от гонорара, причем не накручиваем цену сверху, а получаем деньги уже от заработка самого исполнителя. В последнее время нам отходит от пяти до десяти процентов от гонорара.
«Веру Брежневу в Уфе не узнали»
- Курьезные истории со звездами часто случаются?
- Запомнился недавний случай с артистами спектакля «Урок любви по-французски». Они после Уфы выступали еще в Салавате и Стерлитамаке и в аэропорт выезжали именно оттуда. Но из-за сложных погодных условия я все названивал в аэропорт. В три часа ночи дали отбой на вылет. Чуть позже решил снова позвонить. Оказывается, самолет уже чуть ли не вылетает, и мы потом с пачкой документов и толпой знаменитостей примчались на регистрацию.
- В спектакле главную роль исполнил Джигурда. Не боялись, что он будет вести себя неадекватно?
- О Никите я всегда думал, как о человек с двойным дном. Кстати, он подарил мне свою книгу «Вертикаль русского мата». Действительно, он оказался настолько глубоким человеком, философом, что я еще не все переварил из общения с ним. Не зря ведь его «Твиттер» является одним из самых популярных в стране.
- Вы привозили группу «Фабрика» и самых сексуальных барышень отечественной поп-сцены «ВИА Гру». При работе с такими красивыми женщинами соблазнов не возникает?
- Сценический, экранный образ очень отличается от повседневного. К примеру, мы с Верой Брежневой отправились в уфимский супермаркет. Выбирая кефир от местных производителей, прошлась по всему залу. Ее даже продавцы не узнавали, с которыми она консультировалась. На самом деле Вера очень маленького росточка, совсем хрупкая.
- Насколько сильно отличается закулисье от сценических образов? Артисты действительно счастливы настолько, насколько кажется?
- Это тяжелейший труд, в зависимости, конечно, от уровня артиста. Есть те, кто являются самостоятельными творческими единицами как Денис Майданов и Земфира — они сами себя проталкивают. А есть исполнители продюсируемые, типа «Фабрики» и «ВИА Гры» - в этом случае красивая и очень дорогая жизнь зрителю только кажется, это мираж. Ведь у таких артистов гонорар за выступление составляет порядка 150-200 евро — все остальное забирает продюсер. Я сам был удивлен, когда узнал, что, например, «Иванушки» уже 15 лет работают по контракту. Да, Григорьев-Апполонов сейчас диджействует, Кирилл Андреев поет свой репертуар, но очень долго они работали только на Матвиенко и свой бренд, без своего личного заработка.
- А если взять Стаса Михайлова, который построил себе замок?
- Он, слава богу, успел это сделать, хотя недавно вышел на эстраду. Ему помогли пробиться, купить эфиры, но сейчас уже пошел спад. В прошлом году он собрал «Уфа-Арену», а сейчас желающих его услышать поубавилось – в феврале концерт пройдет уже во Дворце молодежи.
- Может, и вправду музыкант должен быть голодным? Ведь Земфира, к примеру, создала свои лучшие песни в Уфе, когда писала ролики на радио и работала в ресторане.
- Не знаю. Она тоже устает от популярности и вечных гастролей. Поэтому берет временами тайм-аут и уходит в подполье.
«На день рождения жду Агутина с Варум»
- Известно, что вы один из немногих продюсеров, которые не отменяют концерты, даже если зал не заполнен, и всегда лично присутствуете на всех мероприятиях — это потребность души или профессионализм?
- Я ведь по образованию режиссер, потому знаю весь процесс работы исполнителей изнутри. Восемь лет я трудился Башкирском академическом театре драмы им. Гафури режиссером-постановщиком. Мне очень повезло с мастером - Рифкатом Исрафиловым. Очень жаль, что он ушел из театра сначала в Москву, потом в Оренбург, где зарекся больше никогда не иметь дело с национальными театрами. Но очень хочется, чтобы он снова осуществил постановку в Башдраме.
- А сами не планируете вернуться в театр?
- Пока, к сожалению, нет времени. Сейчас моя режиссура ограничивается постановкой корпоративных мероприятий, ведь мы их всегда стилизуем, снимаем художественные фильмы.
- Как считаете, сегодня существует государственная политика, направленная на продвижение культуры?
- В последнее время я начал тесно общаться с минкультом республики. Чиновники действительно заинтересованы в гастролях серьезных артистов. Мы заявляли спектакль «Тартюф» МХТ, но из-за гибели Марины Голуб заменили его на постановку «Табакерки» «Сублимация любви». Просто мы очень не хотели отказываться от приезда Олега Табакова в Уфу. Он наконец-то побывал здесь впервые, попробовал нашего меда, набрал его на подарки друзьям.
- Вы, судя по всему, не упускаете шанс прорекламировать наши местные бренды...
- Да, меня много раз приглашали работать концертным директором в разные коллективы. Но мне кажется, что где родился - там и пригодился, поэтому остаюсь преданным своем месту во всех отношениях.
- Как думаете, у нас еще появятся Земфиры и Шевчуки?
- Несомненно. Я и сам периодически стараюсь помогать талантам: либо организацией концертов, либо направляю в Москву к уже состоявшимся музыкантам. Например, обращался к Михаилу Турецкому, когда посылал начинающих артистов к нему на прослушивание.
- На прошедшем фестивале «Уфимская волна» не нашли достойных претендентов?
- Я очень удивился, насколько в этом году были сильные конкурсанты. Много на кого можно было обратить внимание. Сегодня и возможности гораздо шире. Можно со всеми связаться напрямую по интернету: написать, послать готовый материал. Юра Шатунов, например, постоянно объявляет конкурсы на сайте, ищет себе новые песни.
- Кстати, он до сих пор собирает по два зала за день?
- Сейчас уже нет. Но было время, когда Юра давал даже три концерта в день во время «второго пришествия». Я запомнил этот день навсегда: 15 сентября был день рождения моей сестры, я пообещал ей сделать такой подарок. И она все три концерта сидела и слушала Шатунова. Когда появился Юра Шатунов, была и группа «Кино». Конечно, тогда я предпочитал слушать Цоя, но сейчас песни Шатунова стали вызывать добрую ностальгию. У каждого артиста есть свой слушатель, главное - найти подход.
- А на свой день рождения определились с подарком?
- Конечно. 3 марта я привожу своих любимых артистов — Леонида Агутина и Анжелику Варум.
Диана СУЛТАНАЕВА.
Между тем
Уфимцев ждут гастроли Театра Виктюка и Кристины Орбакайте
Кроме гастролей дуэта поющих супругов, которые представят новую программу «Как не думать о тебе?», уфимцев ожидает еще много сюрпризов от продюсерского центра «Радус».
2 февраля театр пародий под руководством Владимира Винокура представит уфицам в ДК «Нефтяник» музыкально-танцевальное шоу с юмористическими монологами и пародиями, главным героем которых, конечно же, будет сам Винокур. На сцене оживут образы известных звезд российской эстрады – Валерии, Глюкозы, Людмилы Гурченко, Николая Баскова, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и других артистов в новом красочном шоу «Вино-Шоу-Кур».
6 февраля в «Огнях Уфы» выступит Стас Пьеха, а 10 февраля во Дворце молодежи поклонников ждет группа «Пикник» с программой «Декаданс». 28 марта во Дворце молодежи пройдет концерт Кристины Орбакайте, а 16 апреля в ДК «Нефтяник» уфимцам представится возможность увидеть и услышать Сергея Пенкина в новом позитив-шоу «Счастье близко». В День смеха любителей юмора на своем концерте во Дворце молодежи ждут братья Пономаренко и Игорь Христенко. А одним из главных культурных событий года обещают стать гастроли Театра Романа Виктюка. Один из самых знаменитых российских коллективов покажет в столице Башкирии сразу три спектакля. 8 февраля - «Последнюю любовь Дон Жуана». А 9 февраля в Уфе пройдет единственный детский музыкальный спектакль Театра Романа Виктюка «Кот в сапогах» и притча о Рудольфе Нурееве «Нездешний сад».