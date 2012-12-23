Речные паромы в Уфе станут автомобильными

До 15 июня 2013 года в Уфе спроектируют 12 пристаней – это обойдется управлению коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии в почти 32 млн рублей. Кроме того, начинается проектирование пирсов для шести муниципальных паромных переправ на Уфимке и Белой –«ДОК», «Сипайлово», «Трамплин», «Дудкино», «Козарез», «Чесноковка». Интересно, что все пирсы будут автомобильными, к ним подведут дороги от главных городских магистралей, а к паромам пустят общественный транспорт.