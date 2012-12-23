Речные паромы в Уфе станут автомобильными

Что касается переправы автомобилей, то пока такой функции у муниципального паромного ведомства не было, хотя некоторые суда, как например работающие на «Трамплине», могли брать на борт машины.
По новым расчетам, переправа «ДОК» будет перевозить 800 пассажиров и 32 машины в час, «Сипайлово» - 250 пассажиров и 13 машин, «Трамплин» - 800 пассажиров и 32 машины, «Дудкино» - 250 пассажиров и 13 машин, «Козарез» - 170 пассажиров и 10 машин, «Чесноковка» - 120 пассажиров и 7 машин. Проектное время навигации для паромов – с 15 апреля по 1 ноября.
Переправы «ДОК» и «Трамплин» получат статусы грузопассажирских. Пирсы будут проектироваться под размеры как минимум одной пожарной автоцистерны и судна длиной в
Для пирсов предусмотрены крытые площадки для пассажиров, сходни, трапы, леерные ограждения и освещение.
Дмитрий КОЛПАКОВ.