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Речные паромы в Уфе станут автомобильными

23 декабря 2012, 23:21
До 15 июня 2013 года в Уфе спроектируют 12 пристаней – это обойдется управлению коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии в почти 32 млн рублей. Кроме того, начинается проектирование пирсов для шести муниципальных паромных переправ на Уфимке и Белой –«ДОК», «Сипайлово», «Трамплин», «Дудкино», «Козарез», «Чесноковка». Интересно, что все пирсы будут автомобильными, к ним подведут дороги от главных городских магистралей, а к паромам пустят общественный транспорт.

Что касается переправы автомобилей, то пока такой функции у муниципального паромного ведомства не было, хотя некоторые суда, как например работающие на «Трамплине», могли брать на борт машины.

По новым расчетам, переправа «ДОК» будет перевозить 800 пассажиров и 32 машины в час, «Сипайлово» - 250 пассажиров и 13 машин, «Трамплин» - 800 пассажиров и 32 машины, «Дудкино» - 250 пассажиров и 13 машин, «Козарез» - 170 пассажиров и 10 машин, «Чесноковка» - 120 пассажиров и 7 машин. Проектное время навигации для паромов – с 15 апреля по 1 ноября.

Переправы «ДОК» и «Трамплин» получат статусы грузопассажирских. Пирсы будут проектироваться под размеры как минимум одной пожарной автоцистерны и судна длиной в 35 метров. Высота причалов оговаривается, как «максимальная в период паводка и минимальная в засушливый период».

Для пирсов предусмотрены крытые площадки для пассажиров, сходни, трапы, леерные ограждения и освещение.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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