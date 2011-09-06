Во Францию талантливые уфимские баянисты попали при помощи благотворителей

Секрет успеха, по словам юных музыкантов, в таланте и трудолюбии, но каждый раз перед выходом на сцену мальчишки читают про себя молитву.
- Без этого не должен обходиться ни один важный момент в жизни, - добавляет пятиклассник Эмиль.
- Оказалось, что наши дедушки играли на баяне, - признаются мальчики. – А теперь и мы постоянно устраиваем дома концерты.
Камиль играет с 4,5 лет, а Эмиль с семи, но разница между ними всего один класс.
- Просто я ходил в подготовительную группу, - объясняет Камиль. – Но вместе мы сразу сыгрались, уровень примерно одинаковый, да и произведения нам правильно подбирают, мелодичные, как мы любим.
Камиль часто выступает как сольный артист, причем не только на профессиональной сцене.
- Иногда меня приглашают играть на свадьбах, - улыбается школьник. – Там, я, конечно, классику не играю, все больше народные мотивы.
А Эмиль хотя и не прославился пока как солист, но уже неплохо импровизирует.
- Не знаю, как-то само собой получается, - размышляет 11-летний паренек. – Еще могу подобрать по слуху даже какую-нибудь популярную песню, что по радио крутят.
Музыканты перед началом игры внимательно и сосредоточено смотрят друг на друга. Камиль всегда играет первые партии, Эмиль – вторые. Со стороны кажется, что между ними устанавливается чуть ли не телепатическая связь.
- Нужно просто настроиться, чтобы начать вместе, - объясняет Камиль. - Когда я понимаю, что мы оба готовы, едва заметно киваю, и мы начинаем играть.
Отправлять талантливых ребят на конкурсы у администрации школы средств нет – дотационные деньги расходуются на инструменты, ремонт и прочие школьные нужды. А попасть на международные конкурсы юным музыкантам помогают спонсоры. Например, баянисты смогли показать свою отличную подготовку во Франции благодаря благотворительному фонду «Урал».
- На целый микрорайон «Затон», в котором сегодня живет 25 тысяч человек, приходится всего одна музыкальная школа, - говорит директор школы Ахият Гаитбаев. – Поэтому в школе учатся целыми династиями: сегодняшние второклашки - правнуки и праправнуки учащихся прошлых лет.
Преподаватели сетуют, что обучение в музыкальной школе сейчас считается дополнительным образованием.
- Какое же оно может быть дополнительным, когда мы даем ребятам комплексные знания, - негодует Ахият Гаитбаев, который также учит ребят игре на курае. – Здесь и музыкальная литература, и сольфеджио, и обязательные занятия в оркестре и хоре. После обучения ребята поступают в профессиональные музыкальные училища и вузы.
Школа на хорошем счету не только у самих учащихся и их родителей, но и у работников администрации города, отдела культуры Ленинского района. Учредители регулярно выделяют деньги на покупку инструментов, поэтому острой нужды в музыкальном инвентаре нет.
- Школу посещают без малого три сотни детей, притом, что мы почти столько же просто не можем принять, - говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Желтова. – Ребятишкам приходится ждать освобождения места, ведь в течение года происходит отсев, его мы называем естественным отбором, когда ребенок решает уйти из школы.
Список профильных дисциплин школы довольно широк: обучение ведется аж по 16-ти специальностям, в том числе игре на курае и думбыре, поэтому и учеников огромное количество. Помимо привычных инструментов, дети здесь учатся играть на синтезаторе. Осваивают компьютеры в музыкальных целях - это отдельная специальность.
Если бы у музыкальной школы №9 было новое и просторное здание, то она наверняка стала бы называться детской школой искусств, ведь здесь есть даже отделение раннего эстетического развития.
- К нам приводят четырехлетних малышей, которых мы стараемся развить всесторонне, - рассказывает заслуженный работник культуры РБ Ахият Гиниятович. – У нас они занимаются до семи лет пением, рисованием, лепкой, ритмикой, английским языком, знакомятся с этикой.
В зависимости от успехов кто-то может уйти, например, в художественную школу.
- Нет сомнений, что в школу идут энтузиасты, - признает директор. – Оклад преподавателя, если он работает на одну ставку, составляет 4,5 тысячи рублей, потому все учителя работают по призванию.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.