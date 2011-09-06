Во Францию талантливые уфимские баянисты попали при помощи благотворителей

Существует представление, что музыканты – неисправимые романтики. Оно вполне оправдано относительно учащихся и преподавателей детской музыкальной школы №9 имени Искужина, расположенной в уфимском микрорайоне Затоне. Получая невысокое жалование, здешние педагоги воспитывают лауреатов международных конкурсов десятками. Только за последний год ими стали 23 юных музыканта. Среди них - дуэт баянистов Камиля Агадуллина и Эмиля Шамратова. Минувшим летом юные баянисты ездили во Францию на фестиваль «Роза ветров». Важная в профессиональном плане заграничная поездка талантливых ребят не состоялась, если бы не помощь благотворительного фонда «Урал».