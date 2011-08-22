В парке Победы начнут высаживать сотни саженцев взамен засохших берез

В мэрии Уфы объяснили причины массового спила деревьев в парке Победы на улице Комарова. В июне работники Горзеленхоза вырубили огромное количество берез по кромке между проезжей частью и газоном – все деревья оказались засохшими. По словам замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Радика Шагиахметова причиной массовой гибели берез и рябин в Черниковке стала аномальная жара 2010 года.