В парке Победы начнут высаживать сотни саженцев взамен засохших берез

- Произошло усыхание большого количества деревьев, а поскольку парк это место отдыха горожан, снос аварийных деревьев был необходимой мерой для предотвращения несчастных случаев, а также мерой по сохранению эстетического вида парковой зоны, - отметил чиновник.
Замглавы УКХБ не уточнил, сколько стволов пришлось спилить, однако заверил, что взамен исчезнувших деревьев будут высажены новые. Пока речь идет как минимум о двухстах саженцах. Работы начнутся осень этого года и закончатся следующей весной.
Дмитрий КОЛПАКОВ.