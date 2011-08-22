mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В парке Победы начнут высаживать сотни саженцев взамен засохших берез

22 августа 2011, 02:57
В мэрии Уфы объяснили причины массового спила деревьев в парке Победы на улице Комарова. В июне работники Горзеленхоза вырубили огромное количество берез по кромке между проезжей частью и газоном – все деревья оказались засохшими. По словам замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Радика Шагиахметова причиной массовой гибели берез и рябин в Черниковке стала аномальная жара 2010 года.

- Произошло усыхание большого количества деревьев, а поскольку парк это место отдыха горожан, снос аварийных деревьев был необходимой мерой для предотвращения несчастных случаев, а также мерой по сохранению эстетического вида парковой зоны, - отметил чиновник.

Замглавы УКХБ не уточнил, сколько стволов пришлось спилить, однако заверил, что взамен исчезнувших деревьев будут высажены новые. Пока речь идет как минимум о двухстах саженцах. Работы начнутся осень этого года и закончатся следующей весной.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48