«Орлан» Олега Киреева возвращается в столицу Башкирии

Ансамбль «Орлан» был создан саксофонистом Олегом Киреевым в 1984 году и дебютировал на фестивале в Куйбышеве. Это был первый серьезный творческий проект Олега Киреева, который в наши дни заслуженно считается одним из самых известных российских джазовых саксофонистов - как в России, так и на Западе. В первый состав квинтета помимо Киреева вошли трубач Рустем Галиуллин, пианист Владимир Купцов, гитарист Игорь Трекусов, бас-гитарист Игорь Тишков (позже Михаил Цымбаленко) и барабанщик Сергей Тилибцев. Это была первая группа, синтезировавшая формулы джаз-рока и башкирский фольклор и появлявшаяся на сцене с башкирскими народными инструментами курай и кубыз. В облике и звучании группы все было символично, не зря нидерландский музыкальный критик Дэвид МакКоннелл, с почитанием описывая творческий путь группы «Орлан» в журнале Background Magazine, объяснял своим англоязычным читателям, что тростниковая флейта курай получила название от одноименного цветка, растущего в Башкирии и издревле считающегося символом дружбы.