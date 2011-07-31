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«Орлан» Олега Киреева возвращается в столицу Башкирии

1 августа 2011, 00:58
В рамках радио-проекта «Джазовые Сезоны с Олегом Киреевым» на радиостанции «Маяк» еженедельно осуществляются онлайн трансляции из московского джазового клуба «Союз композиторов». Ежемесячные радиолайфы завершаются отчетным концертом, передающим атмосферу проекта. 4 августа в Конгресс-холле при поддержке министерства культуры РБ состоится третий отчетный концерт – выступление ансамбля Олега Киреева «Орлан». Возвращение народного коллектива республики «Орлан» на уфимские сцены - событие поистине национального масштаба.

Концерт, который состоится 4 августа в Конгресс-холле, познакомит зрителей как с хорошо известными мелодиями, успевшими прославить ансамбль далеко за пределами России, так и с новыми, ранее нигде не звучавшими композициями, которые лягут в основу будущего альбома.

Ансамбль «Орлан» был создан саксофонистом Олегом Киреевым в 1984 году и дебютировал на фестивале в Куйбышеве. Это был первый серьезный творческий проект Олега Киреева, который в наши дни заслуженно считается одним из самых известных российских джазовых саксофонистов - как в России, так и на Западе. В первый состав квинтета помимо Киреева вошли трубач Рустем Галиуллин, пианист Владимир Купцов, гитарист Игорь Трекусов, бас-гитарист Игорь Тишков (позже Михаил Цымбаленко) и барабанщик Сергей Тилибцев. Это была первая группа, синтезировавшая формулы джаз-рока и башкирский фольклор и появлявшаяся на сцене с башкирскими народными инструментами курай и кубыз. В облике и звучании группы все было символично, не зря нидерландский музыкальный критик Дэвид МакКоннелл, с почитанием описывая творческий путь группы «Орлан» в журнале Background Magazine, объяснял своим англоязычным читателям, что тростниковая флейта курай получила название от одноименного цветка, растущего в Башкирии и издревле считающегося символом дружбы.

Начало концерта в 19.00. Генеральный партнер проекта - «Национальный негосударственный пенсионный фонд», официальный интернет-провайдер - компания «Уфанет»

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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