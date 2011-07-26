Порочная дама соблазняла 12-летних мальчиков

Ответит за развращение малолетних в уголовном порядке распутная 23-летняя жительница Магнитогорска. Молодая женщина насколько возжелала интимных утех, что не постеснялась предложить себя 12-летним мальчикам. Стойкие подростки из школы № 39 не только отказались ублажать распутную даму, но и сообщили родителям, что их пыталась соблазнить взрослая тетя.
Отец одного из выдержанных ребят обратился в полицию, требуя привлечь к ответственности за растление детей взрослую нимфоманку, сообщает Собкор74 со ссылкой на управление следственного комитета Челябинской области.