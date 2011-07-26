mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Порочная дама соблазняла 12-летних мальчиков

26 июля 2011, 21:25
Ответит за развращение малолетних в уголовном порядке распутная 23-летняя жительница Магнитогорска. Молодая женщина насколько возжелала интимных утех, что не постеснялась предложить себя 12-летним мальчикам. Стойкие подростки из школы № 39 не только отказались ублажать распутную даму, но и сообщили родителям, что их пыталась соблазнить взрослая тетя.

Отец одного из выдержанных ребят обратился в полицию, требуя привлечь к ответственности за растление детей взрослую нимфоманку, сообщает Собкор74 со ссылкой на управление следственного комитета Челябинской области.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44