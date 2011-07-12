Уфа и Турин обменяются культурной программой

Структура экономики Пьемонта во многом схожа с экономикой РБ, в обоих регионах велика доля агросектора, есть развитые нефтеперерабатывающие и химические предприятия, предприятия автомобильной промышленности, тракторостроения, текстильной промышленности, культивируется горнолыжный спорт и туриндустрия. В Пьемонте находятся штаб-квартиры таких компаний с мировым именем, как Fiat, Pirelli, Ermenegildo Zegna (текстильная, трикотажная и швейная промышленность, индустрия моды), подразделения химического гиганта Tecnimont, Martini & Rossi, Cinzano, Ferrero, Lavazza и других. В городе Сан-Мартино-ди-Трекате расположен НПЗ мощностью до 8,5 млн тонн в год.
На данный момент регион Пьемонт имеет подписанное соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью, город Турин имеет дружественные контакты с Волгоградом. Однако регион в преддверии перекрестного Года заинтересован в установлении отношений и с другими регионами России.
Инициатором двусторонних контактов между Пьемонтом и Башкортостаном выступил Творческий союз художников республики (руководители Сергей Краснов и Владислав Пегов). С августа 2010 года им прорабатывается идея проведения выставки работ художников республики в Пьемонте, получившая активную поддержку Департамента торговли и выставок Пьемонта. В октябре 2010 года Союз получил приглашение провести выставку в Турине. Вместе с тем в итальянском регионе высказали желание существенно расширить программу культурного обмена с Республикой Башкортостан, провести в Пьемонте также концертные выступления музыкантов, певцов, танцоров республики, выставку продукции народных ремесел, национальных продуктов. Кроме того, итальянская сторона заинтересована в организации в 2011 году встречного культурного десанта итальянских деятелей культуры в Уфу.
Программа обмена в данный момент прорабатывается министерством культуры РБ: формируется примерный состав участников для возможного выезда в Турин и решается вопрос о финансировании проекта. Министр культуры РБ Аскар Абдразаков в ноябре провел предварительное обсуждение вопроса с Департаментом торговли и выставок региона Пьемонт. В организации проекта активно участвует также администрация президента РБ, полномочное представительство РБ при президенте РФ, проект включен в перечень обменных мероприятий, утвержденный на 2011 год госкомитетом РБ по делам ЮНЕСКО. В рамках подготовки проекта в Башкортостан в начале июня уже прилетали два итальянских специалиста – фотохудожник Эдоардо Рамелла и видеорежиссер Федерико Бинда. Они целую неделю провели в экспедиции по самым живописным местам и народным праздникам в республике. Снятые им фотографии предполагается использовать для фотовыставок в Уфе, Москве и Турине, а снятый ими фильм о республике предполагается показать на одном их телеканалов Италии для ознакомления с Башкортостаном жителей этой страны.
Сейчас в рамках организации проекта между регионом Пьемонт и РБ в Уфе находится господин Массимилиано Панеро, один из главных инициаторов проекта, президент известной итальянской Ассоциации Qualitaly (в названии любопытным образом объединены слова qualita «качество» и Italy). По части культурного обмена речь идет о проведении культурной программы Башкортостана в Турине осенью 2011 года (художественная выставка и концертная программа); а также о встречном приеме итальянской делегации в Уфе до конца года (с концертной, гастрономической, выставочной программой, включая выставки картин итальянских художников, фотохудожников, продукции народных промыслов).
Кроме культурных контактов, речь идет о возможности организовать и двусторонние бизнес-встречи в Турине или Уфе между предпринимателями двух регионов, ярмарки контактов, инвестициях с итальянской стороны в Башкортостан, расширении торговых контактов, в том числе возможно и открытие представительства Ассоциации Qualitaly в Уфе.
Гульчачак ХАННАНОВА.