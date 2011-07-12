Уфа и Турин обменяются культурной программой

Программа обмена в данный момент прорабатывается министерством культуры РБ: формируется примерный состав участников для возможного выезда в Турин и решается вопрос о финансировании проекта. Министр культуры РБ Аскар Абдразаков в ноябре провел предварительное обсуждение вопроса с Департаментом торговли и выставок региона Пьемонт. В организации проекта активно участвует также администрация президента РБ, полномочное представительство РБ при президенте РФ, проект включен в перечень обменных мероприятий, утвержденный на 2011 год госкомитетом РБ по делам ЮНЕСКО. В рамках подготовки проекта в Башкортостан в начале июня уже прилетали два итальянских специалиста – фотохудожник Эдоардо Рамелла и видеорежиссер Федерико Бинда. Они целую неделю провели в экспедиции по самым живописным местам и народным праздникам в республике. Снятые им фотографии предполагается использовать для фотовыставок в Уфе, Москве и Турине, а снятый ими фильм о республике предполагается показать на одном их телеканалов Италии для ознакомления с Башкортостаном жителей этой страны.