Рустэм Хамитов провел прием граждан в электричке

- Я сам иногда сажусь за руль автомобиля, - рассказывает Рустэм Закиевич. – И вижу, как ведут себя на дорогах наши автовладельцы. Не соблюдают скоростной режим, подрезают друг друга. У наших водителей отсутствует культура вождения. В этом вопросе каждому надо начинать с себя, и президент тут не поможет.