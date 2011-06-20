Рустэм Хамитов провел прием граждан в электричке

- Жаль, хотел подольше прокатиться, - сказал Рустэм Хамитов. - Мне очень нравится этот маршрут. В молодости я часто ездил в Инзер туристом.
В вагоне г-н Хамитов озаботился комфортом пассажиров – сиденья показались ему жесткими.
- Неужели у нас нет сидений помягче? - с улыбкой объясняет президент. - Надо добиваться того, чтобы каждый вагон отвечал современным требованиям.
Рустэму Закиевичу пришлось забыть про неудобные скамьи, так как к главе региона тут же выстроилась очередь из садоводов, обычно следующих этим маршрутом.
Президента спрашивали, когда появятся новые платформы – ведь пенсионерам крайне неудобно и нелегко прыгать с подножки поезда с сумками в руках, а на некоторых станциях разница между асфальтом и дверьми вагона превышает метр.
Поинтересовались, откроется ли железнодорожная ветка до Янаула. Спросили, почему растет кадастровая стоимость земли в Чишминском районе и построят ли в Уфе военный санаторий.
Во всех вопросах, которые интересовали пасажиров, которым посчастливилось прокатиться в одном вагоне с Рустэмом Хамитовым, президент РБ обещал разобраться лично. Единственная, по его мнению, проблема, которую даже он, как представитель высшей республиканской власти не сможет решить – большая аварийность на дорогах Уфы.
- Я сам иногда сажусь за руль автомобиля, - рассказывает Рустэм Закиевич. – И вижу, как ведут себя на дорогах наши автовладельцы. Не соблюдают скоростной режим, подрезают друг друга. У наших водителей отсутствует культура вождения. В этом вопросе каждому надо начинать с себя, и президент тут не поможет.
По приезду в Дему на перроне главного руководителя Башкирии ждал глава Демского района Зыфар Хакимов. Он обсудил с президентом плановую реконструкцию пешеходного моста через железнодорожные пути на местной станции.
Как не раз признавался г-н Хамитов, живое общение с гражданами позволяет ему реально оценивать положение дел в различных сферах жизни. А чиновникам приходится часто «напрягаться», чтобы дать четкий и конкретный ответ на поставленные гражданами вопросы.
Например, после жалоб садоводов на низкие платформы представители ОАО «РЖД» пообещали Рустэму Хамитову уже через две недели «поднять» перроны на станциях рядом с Уфой.
Евгений КОСТИЦЫН.