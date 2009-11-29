«Иностранная» преступность растет из-за «недостаточного контроля» чиновников

Башкирский следственный комитет обеспокоен возросшим в 2009 году числом злодеяний, совершенных иностранными гражданами. Так, только за первое полугодие нынешнего года мигранты совершили 28 преступлений, причем все они относятся к тяжким и особо тяжким и случились из-за корыстной заинтересованности иностранцев. Среди этого числа - восемь убийств и семь изнасилований, три преступника находились на территории России нелегально, а остальные прибыли на сезонные работы.