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«Иностранная» преступность растет из-за «недостаточного контроля» чиновников

29 ноября 2009, 22:45
Башкирский следственный комитет обеспокоен возросшим в 2009 году числом злодеяний, совершенных иностранными гражданами. Так, только за первое полугодие нынешнего года мигранты совершили 28 преступлений, причем все они относятся к тяжким и особо тяжким и случились из-за корыстной заинтересованности иностранцев. Среди этого числа - восемь убийств и семь изнасилований, три преступника находились на территории России нелегально, а остальные прибыли на сезонные работы.

Несмотря на то, что преступность не имеет национальности, 14 уголовных проступков совершили жители Узбекистана, остальные граждане ближнего зарубежья в таком количестве в криминальных сводках не засветились. Следователи связывают большое число правонарушителей-узбеков с упрощением визового режима между Россией и Узбекистаном.

Как отвечают в следственном комитете при прокуратуре РФ по РБ, в 2007 и 2008 годах иностранная преступность находилась «на стабильном уровне», то в нынешнем году «наблюдается тенденция значительного и качественного росту преступности» среди мигрантов, а также «увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против личности и собственности».

В следственном комитете считают причиной появления большого числа иностранных злодеев «ненадлежащим контролем органов, регулирующих миграционные потоки и передвижения иностранных граждан по стране».

Любопытно, что второй причиной роста иностранной преступности следователи считают вовсе не кризис («последствия финансового кризиса не отразились на экономическом состоянии республики», - отмечают следователи), а напротив – рост благосостояния жителей региона, развитие транспортной инфраструктуры и строительной отрасли. Стабильное социально-экономическое состояние Башкирии и привлекают огромное количество мигрантов, способных посягать на чужую собственность. Третьей причиной следователи считают приграничное расположение Башкортостана со странами Средней Азии и правовой нигилизм населения, заинтересованного в дешевой рабочей силе в ущерб интересам государства.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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