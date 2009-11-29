«Иностранная» преступность растет из-за «недостаточного контроля» чиновников

Несмотря на то, что преступность не имеет национальности, 14 уголовных проступков совершили жители Узбекистана, остальные граждане ближнего зарубежья в таком количестве в криминальных сводках не засветились. Следователи связывают большое число правонарушителей-узбеков с упрощением визового режима между Россией и Узбекистаном.
Как отвечают в следственном комитете при прокуратуре РФ по РБ, в 2007 и 2008 годах иностранная преступность находилась «на стабильном уровне», то в нынешнем году «наблюдается тенденция значительного и качественного росту преступности» среди мигрантов, а также «увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против личности и собственности».
В следственном комитете считают причиной появления большого числа иностранных злодеев «ненадлежащим контролем органов, регулирующих миграционные потоки и передвижения иностранных граждан по стране».
Любопытно, что второй причиной роста иностранной преступности следователи считают вовсе не кризис («последствия финансового кризиса не отразились на экономическом состоянии республики», - отмечают следователи), а напротив – рост благосостояния жителей региона, развитие транспортной инфраструктуры и строительной отрасли. Стабильное социально-экономическое состояние Башкирии и привлекают огромное количество мигрантов, способных посягать на чужую собственность. Третьей причиной следователи считают приграничное расположение Башкортостана со странами Средней Азии и правовой нигилизм населения, заинтересованного в дешевой рабочей силе в ущерб интересам государства.