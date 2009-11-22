Уфимские музыканты вошли в историю рока

Первое издание энциклопедии вышло в 1991 году и называлось «Кто есть кто в советском роке». Оно содержало сведения о группах и исполнителях страны с 63-го по 91-й годы, а также полные истории их творчества, этапы карьеры, дискографии и видеографии, перечни главных премьер, фестивалей и гастролей. Авторами первого тома были автор идеи и издатель, московский журналист Александр Алексеев, гуру питерской рок-журналистики Андрей Бурлака и один из главных специалистов по отечественному хэви-металлу Алексей Сидоров.
Новое издание охватывает период с 63-го по 2009 год: от первых групп, начинавших историю рока в СССР - «Славян», «Сокола», Александра Градского и «Скоморохов», до рок-открытий 2000-х. Среди групп, ворвавшихся на волне успеха в очередное издание, - Lumen, Amatory, «Команда «Сталинград», Punk TV.
- Даже в такой массивный том, весящий, наверное, около трех килограммов, поместились не все, - говорит автор-редактор «Кто есть кто в российском роке» Александр Алексеев. - Поэтому каких-то исполнителей и группы 80-90-х, ныне уже не очень актуальных, мы решили в очередной том не включать, оставили их в предыдущих изданиях. Зато предпочли сосредоточиться на современном состоянии рок-сцены.