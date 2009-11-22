Уфимские музыканты вошли в историю рока

- Даже в такой массивный том, весящий, наверное, около трех килограммов, поместились не все, - говорит автор-редактор «Кто есть кто в российском роке» Александр Алексеев. - Поэтому каких-то исполнителей и группы 80-90-х, ныне уже не очень актуальных, мы решили в очередной том не включать, оставили их в предыдущих изданиях. Зато предпочли сосредоточиться на современном состоянии рок-сцены.