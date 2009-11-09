Свиной грипп не сумел подкосить Олега Твердовского

- Не могу быть уверенным в том, что остальные ребята здоровы, – заявил Вячеслав Быков. – Я же не врач. Но мы сделали все возможное. Как только у Олега перед отлетом появилась температура, врач команды Егор Козлов сразу среагировал: маска, медикаменты, изоляция от других игроков. Сейчас в больнице уже были приняты дополнительные меры для того, чтобы он пошел на поправку. Мне кажется, Твердовский уже выздоравливает.