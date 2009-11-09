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Свиной грипп не сумел подкосить Олега Твердовского

9 ноября 2009, 05:12
В Финляндии завершил очередной розыгрыш традиционного этапа Еврохоккейтура – «Кубок Карьяла». Сборная России одержала на нем три победы в трех матчах, но, тем не менее, турнир прошел для национальной команды не без приключений. Сначала за трое суток до стартовой игры против хозяев площадки – финнов, стало известно, что к сборной России не смогут присоединиться два игрока питерского СКА – защитник Сергей Зубов и нападающий Константин Горовиков.

Оба неожиданно заболели, а так как из клуба с берегов Невы в штаб сборной неприятное известие пришло довольно поздно, главный тренер российской команды Вячеслав Быков такое отношение СКА к его сборной назвал «подставой».

Но уже по ходу турнира пришла еще более печальная новость – защитнику уфимского «Салавата Юлаева» и сборной России Олегу Твердовскому поставлен диагноз: «свиной грипп». Весь турнир хоккеист провел в гостиничном номере, будучи изолированным от команды. Как сообщили в пресс-службе российской сборной, здоровью Твердовского сейчас ничего не угрожает, и он идет на поправку. Хотя о сроках возвращения его в строй пока ничего не сообщается.

- Не могу быть уверенным в том, что остальные ребята здоровы, – заявил Вячеслав Быков. – Я же не врач. Но мы сделали все возможное. Как только у Олега перед отлетом появилась температура, врач команды Егор Козлов сразу среагировал: маска, медикаменты, изоляция от других игроков. Сейчас в больнице уже были приняты дополнительные меры для того, чтобы он пошел на поправку. Мне кажется, Твердовский уже выздоравливает.

Сам хоккеист заявляет, что чувствует себя с каждым днем лучше, его температура ниже 37 градусов и поводов для паники нет. Врачи сборной так же спокойны за состояние спортсмена.

А тем временем, в минувшую субботу, на селекторном совещании в Правительстве РБ глава администрации Уфы Павел Качкаев рассказал, что продажа средств профилактики гриппа и простуды – специальных защитных масок, планируется в ходе ближайших хоккейных матчей на «Уфа-Арене», которые пройдут 12 и 14 ноября. Соперниками «юлаевцев» будут челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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