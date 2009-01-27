Миллионы на пробег. Недостроенный автоцентр «Мерседес» оценили в девять лет

В ходе непростого разбирательства дело Дмитрия Старикова, которого сначала обвинили в неуплате налогов, то «хоронили», то «размораживали». А самого мужчину сначала арестовали, а потом выпускали под подписку о невыезде под предлогом «плохого самочувствия». Затем, после вмешательства прокуратуры и президиума Верховного суда Башкирии Старикова вновь взяли под стражу — по неофициальным данным, у подозреваемого нашлись в правоохранительных органах заступники, попытавшиеся помочь ему, очевидно, за мзду, «замять» дело. В июле прошлого года суд провел целый ряд экспертиз, опросил несколько десятков свидетелей и наконец пришел к выводу, что дело должно квалифицироваться как «„мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере“ и „легализация средств, добытых преступным путем“.