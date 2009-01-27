Миллионы на пробег. Недостроенный автоцентр «Мерседес» оценили в девять лет

Posted 27 января 2009, 18:51
Published 27 января 2009, 18:51
Modified 12 марта, 12:47
Updated 12 марта, 12:47
Портал «МКС» подробно рассказывал о хитроумной афере г-на Старикова. Напомним, в 2006 году, Дмитрий Стариков, являясь учредителем и фактическим руководителем ряда фирм, привлек для строительства «Мерседес-центра» в качестве инвестора известного в республике миллиардера Рафаила Джалилова и получил от него 100 млн рублей. Однако не направил эти средства на строительство, а, как указано в материалах уголовного дела «умышленно» и «с целью личного обогащения путем обмана» присвоил. Теперь хитроумный коммерсант отправится на девять лет за решетку и заплатит государству штраф в полмиллиона рублей.
Уголовное дело в отношении господина Старикова, ныне возглавляющего уфимское ООО «Инвестиционный фонд строительства»», возбудили в феврале 2007 года после того, как крупный уфимский бизнесмен Рафаил Джалилов обратился в правоохранительные органы. По словам олигарха получалось, что один из уфимских предпринимателей обманом выманил у него и не возвращает 100 млн рублей.
В ходе непростого разбирательства дело Дмитрия Старикова, которого сначала обвинили в неуплате налогов, то «хоронили», то «размораживали». А самого мужчину сначала арестовали, а потом выпускали под подписку о невыезде под предлогом «плохого самочувствия». Затем, после вмешательства прокуратуры и президиума Верховного суда Башкирии Старикова вновь взяли под стражу — по неофициальным данным, у подозреваемого нашлись в правоохранительных органах заступники, попытавшиеся помочь ему, очевидно, за мзду, «замять» дело. В июле прошлого года суд провел целый ряд экспертиз, опросил несколько десятков свидетелей и наконец пришел к выводу, что дело должно квалифицироваться как «„мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере“ и „легализация средств, добытых преступным путем“.
Рафаиль Джалилов известен в Башкирии как крупный бизнесмен, построивший бизнес в 80 годах прошлого века на базе торгово-промышленного синдиката «Спектр». Он являлся, в частности, владельцем крупного пакета акций ОАО «Башкирнефтепродукт», а сейчас, по имеющимся данным, ведет бизнес, реализуя различные инвестиционные проекты.
О строительстве автоцентра «Медседес» бизнесмен узнал из уфимского журнала «Коммерческая недвижимость». В этой публикации глава администрации Уфы рассказывал о юбилейных объектах, спешно возводившихся тогда к 450-летию вхождения Башкирии в состав России. Предприниматель Дмитрий Стариков рядом расположил рекламу будущего автоцентра и в разговоре с инвесторами представлял дело так, будто этот объект также «непосредственно курируется» местными властями, и этот факт является железной гарантией своевременного ввода центра в эксплуатацию и «зеленого света» строителям.
На процессе выяснилось, что Дмитрий Стариков еще в ноябре 2005 года узнал о том, что руководство авторизованного центра «Мерседес» в Башкирии — фирма «Арт-Моторс» — получила право на строительство автосалона площадью 9646 квадратных метров в Уфе и ищет инвесторов. Будучи знакомым с одним из руководителей «Арт-Моторс» со школьных лет, г-н Стариков предложил услуги учрежденной им фирмы «Промэнерго». При этом сначала заключил с «Арт-Моторс» договор инвестирования объекта долевого строительства, по которому обязался привлечь средства на стройку, подобрал партнеру подрядчика — некое ООО «Башпирамидстрой», и только потом, в лучших российских традициях, отправился искать субинвестора.
Первая очередь объекта, предназначенная для «Арт-Моторс», предполагала размещение шоу-рума «Мерседес», вторая — многоэтажную надстройку из офисных и торговых помещений, в том числе гипермаркет и фитнес–клуб с бассейном.
«Купившись» на привлекательное предложение, в мае 2006 года Рафаиль Джалилов заключил договор инвестирования с «Промэнерго», обязавшись профинансировать строительство на 350 миллионов рублей в обмен на право собственности на объекты второй очереди центра. После этого он перечислил в «Промэнерго» первые 100 млн рублей, но на стройку они почти не попали.
Как установил суд, Стариков распорядился ими в своих интересах: 59,7 миллионов рублей перечислил в «Арт-Моторс», 16,5 миллионов рублей — на погашение долга «Промэнерго» перед банком «УралСиб» по кредитам, не имевшим отношения к проекту. 15,3 миллионов рублей, по мнению следствия, были обналичены «в личных целях», часть средств — истрачена на поездки в Москву, где предприниматель проживал в отелях уровня Sheraton и «Арарат Хайат» за 100 000 рублей в сутки, и зарубежный отдых по индивидуальным турам на Мальдивы стоимостью в миллион рублей.
Сумма в 59,7 миллионов рублей, ушедшая в «Арт-Моторс», как выяснилось в суде, также вернулась затем к самому Старикову — руководство «Арт-Моторс» почти целиком перечислило ее подрядчику, в «Башпирамидстрой». А директора «Башпирамидстроя», гражданина Турции Эмина Билиджи, Стариков, по выводам суда, вынудил перевести более 40 миллионов рублей на «обнальные» фирмы «путем давления, обмана и уговоров». В суде факт такого растранжиривания денег инвестора подтвердили множество свидетелей. Возвращенные через «Башпирамидстрой» деньги в виде наличных и векселей были использованы на покупку квартиры, офиса в элитном доме в Уфе по улице Дорофеева и престижного «Мерседес-Бенц», записанных на доверенных лиц.
А чтобы избежать возврата долга инвестору предприниматель, как установил суд, вышел из состава учредителей «Промэнерго», зарегистрировал на родную сестру Елену Ларкину новое ООО — «Промстрой», а затем, проведя ряд фиктивных платежей между подконтрольными себе же фирмами, оставил долг «висеть» на недействующем сегодня «Промэнерго». В итоге получить компенсацию за растраченные миллионы с господина Старикова оказалось весьма проблематично.
Сам Стариков, между тем, вины своей в суде не признал и объяснил, что действовал не по злому умыслу. Долг же Джалилову он якобы пытался вернуть, но не смог, поскольку тот потребовал вернуть сумму существенно большую, с процентами. С вердиктом суда он не согласился и направил на днях кассационную жалобу в Верховный суд Башкирии.
Недостроенный объект сейчас представляет собой сегодня голый бетонный каркас на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР, разрешительная документация на его строительство недооформлена и принадлежит он «Промстрою», в которой формально доли собственности господина Старикова нет. Поэтому из каких средств он будет возвращать долг инвестору, пока неясно. Доказать же связь между ним и недостроенным зданием, чтобы реализовать его и заставить его вернуть деньги, будет, по мнению ряда юристов, весьма сложно. По крайней мере, для этого потребуется новое расследование и новый судебный процесс.
Тем не менее, по соседству с «незавершенкой» в прошлом году торжественно открылось здание первой очереди автоцентра — шоу-рум «Мерседес-центра», который благополучно завершил «Арт-Моторс». В нем уже сегодня можно купить лучшие модели крутых «Мерседесов». В автоцентре при этом выражают надежду на то, что и строительство всего объекта все-таки завершится.