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Негритянская девочка пострадала от рук преступников

26 марта 2006, 13:49
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали в подъезде на 9-летнюю девочку-мулатку. В субботу, в девять вечера злоумышленники зашли за ребенком в парадное и нанесли ей ножевые ранения шеи и уха. Причем, преступники ударили негритянку ножом три раза.Школьница смогла добраться до квартиры, а ее отец, гражданин Мали, вызвал милицию. Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело. И сама девочка, и ее мать — граждане России.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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