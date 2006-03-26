Негритянская девочка пострадала от рук преступников

В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали в подъезде на 9-летнюю девочку-мулатку. В субботу, в девять вечера злоумышленники зашли за ребенком в парадное и нанесли ей ножевые ранения шеи и уха. Причем, преступники ударили негритянку ножом три раза.Школьница смогла добраться до квартиры, а ее отец, гражданин Мали, вызвал милицию. Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело. И сама девочка, и ее мать — граждане России.