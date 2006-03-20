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Центр охраны дикой природы против отстрела пернатых в связи с опасностью птичьего гриппа

20 марта 2006, 10:26
Несмотря на предложение Владимира Жириновского отстреливать перелетных птиц и пожелание главного санитарного врача России Геннадия Онищенко об уничтожении городских ворон, в уфимском центре охраны дикой природы считают, что умертвлять пернатых специально нельзя.Как утверждают в центре охраны дикой природы столицы Башкирии, попытки отстреливать диких птиц могут привести к усложнению эпидемиологической ситуации. Трупики зараженных и убитых птиц могут стать добычей хищников и бродячих животных, которые с легкостью донесут вирус до других населенных пунктов и домашней птицы.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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