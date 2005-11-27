В Башкирии решили сохранить льготы сельским специалистам

Закон «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» принят в окончательном чтении Госсобранием Башкирии на минувшей неделе. Депутаты решили сохранить льготы деревне, отмененные федеральным законодательствам.Так, например, республиканский закон устанавливает категории сельских специалистов, которым предоставляются компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в размере их стоимости, но в пределах социальных норм.