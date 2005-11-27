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В Башкирии решили сохранить льготы сельским специалистам

27 ноября 2005, 21:56
Закон «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» принят в окончательном чтении Госсобранием Башкирии на минувшей неделе. Депутаты решили сохранить льготы деревне, отмененные федеральным законодательствам.Так, например, республиканский закон устанавливает категории сельских специалистов, которым предоставляются компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в размере их стоимости, но в пределах социальных норм.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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