mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе появится завод по утилизации отходов

8 августа 2005, 03:18
Еще пять лет просуществует свалка в Черкассах в пригороде Уфы, которую в отчетах называют полигоном для твердых бытовых отходов. Однако по истечении этого времени в столице Башкирии решится вопрос не только о новом месте для сбора мусора, но и строительстве завода по его переработке.Как сообщили «МК» в администрации Уфы, сейчас новый проект строительства полигона для отходов проходит экологическую экспертизу в Красном Яре. Завод по переработке твердого мусора купят в Рыбинске. На удивление, оборудование для утилизации отходов разрабатывают на тамошнем корабельном заводе.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04