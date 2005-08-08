В Уфе появится завод по утилизации отходов

Еще пять лет просуществует свалка в Черкассах в пригороде Уфы, которую в отчетах называют полигоном для твердых бытовых отходов. Однако по истечении этого времени в столице Башкирии решится вопрос не только о новом месте для сбора мусора, но и строительстве завода по его переработке.Как сообщили «МК» в администрации Уфы, сейчас новый проект строительства полигона для отходов проходит экологическую экспертизу в Красном Яре. Завод по переработке твердого мусора купят в Рыбинске. На удивление, оборудование для утилизации отходов разрабатывают на тамошнем корабельном заводе.