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У Шаронова <вызывают сожаление> заказные материалы в газетах

13 июня 2005, 02:13
В центре полемики вновь оказался законопроект . У замминистра <вызывает сожаление> активная кампания по сохранению квот, включая заказные материалы в газетах, также настойчивость думских коммунистов против рассмотрения проекта на пленарном заседании палате.В ответ на вопрос о том, заработают ли стоящие российские спиртозаводы, которые не могут получить квоты, и будет ли меньше <паленой> водки из поступающего через Осетию грузинского и турецкого спирта в случае отмены квотирования, Шаронов объяснил, что последствий отмены квотирования будет .
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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