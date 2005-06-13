У Шаронова <вызывают сожаление> заказные материалы в газетах

В центре полемики вновь оказался законопроект . У замминистра <вызывает сожаление> активная кампания по сохранению квот, включая заказные материалы в газетах, также настойчивость думских коммунистов против рассмотрения проекта на пленарном заседании палате.В ответ на вопрос о том, заработают ли стоящие российские спиртозаводы, которые не могут получить квоты, и будет ли меньше <паленой> водки из поступающего через Осетию грузинского и турецкого спирта в случае отмены квотирования, Шаронов объяснил, что последствий отмены квотирования будет .