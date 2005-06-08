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Байдавлетов: <Рычаги воздействия на работодателей, не желающих платить людям зарплату, есть>

8 июня 2005, 15:11
Сегодня в доме правительства Башкирии прошло расширенное заседание с участием представителей министерств и ведомств, глав администраций городов и районов, общественных организаций и руководителей предприятий. Как уже сообщал совещание было посвящено разработке программы повышения уровня заработной платы в организациях республики на 2005-2008 годы. Рафаэль Байдавлетов заявил собравшимся, что сейчас обсуждается .
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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