Байдавлетов: <Рычаги воздействия на работодателей, не желающих платить людям зарплату, есть>

Сегодня в доме правительства Башкирии прошло расширенное заседание с участием представителей министерств и ведомств, глав администраций городов и районов, общественных организаций и руководителей предприятий. Как уже сообщал совещание было посвящено разработке программы повышения уровня заработной платы в организациях республики на 2005-2008 годы. Рафаэль Байдавлетов заявил собравшимся, что сейчас обсуждается .