Неустановленная комета прольет звездный дождь в Новый год

Сразу два астрономических явления смогут наблюдать жители Башкирии в новогоднюю ночь. Это полет кометы Мачхольца и звездный дождь Квадратиды.Как нам сообщили в уфимском городском планетарии, комета стала видна уже с 21 декабря. Очень слабую, постепенно перемещающуюся точку сначала можно будет наблюдать в Южном полушарии неба. После 29 декабря комета из созвездия Эридана с каждым днем будет сиять все ярче. Ближе к началу февраля она переместится на север и вплоть до 10 февраля ею можно любоваться без телескопов. Но астрономы рекомендуют воспользоваться биноклями.