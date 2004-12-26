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Неустановленная комета прольет звездный дождь в Новый год

26 декабря 2004, 19:44
Сразу два астрономических явления смогут наблюдать жители Башкирии в новогоднюю ночь. Это полет кометы Мачхольца и звездный дождь Квадратиды.Как нам сообщили в уфимском городском планетарии, комета стала видна уже с 21 декабря. Очень слабую, постепенно перемещающуюся точку сначала можно будет наблюдать в Южном полушарии неба. После 29 декабря комета из созвездия Эридана с каждым днем будет сиять все ярче. Ближе к началу февраля она переместится на север и вплоть до 10 февраля ею можно любоваться без телескопов. Но астрономы рекомендуют воспользоваться биноклями.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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