«Юлаевцы» уверенно победили в Челябинске: какой сейчас «Салават»?

Это был просто хороший матч – иногда игру можно охарактеризовать так лаконично. Насколько хороший и в чем все-таки есть недочеты (а даже при счете 5:0 в гостях они есть), будем разбираться постепенно.

Ранее мы писали, что десять игр – своеобразный стартовый трамплин для команды Николая Цулыгина и после декадника мы подведем первые итоги и посмотрим, что команда при нем приобрела и что потеряла. Со следующих игр мы будем оценивать более требовательно и строго. Поэтому, прежде чем обсудить игру с «Трактором», сразу обозначим некоторые характеристики «Салавата Юлаева» образца начала сезона 18/19.

Начнем с положительного – четвертое звено по-прежнему в порядке, а третье не было таким результативным со времен Владимира Юрзинова-младшего, когда формально третью тройку атаки образовывали Аннти Пильстрем, Алексей Кайгородов и Игорь Мирнов. Этот пункт во многом о «вторичной» результативности, когда забивают не только привычные лидеры.

Фото: ХК "Трактор"

О раскрепостившемся Антоне Бурдасове (8+2 в 10 играх) шумят по всем углам, поэтому мы не станем повторяться за коллегами – Антон просто грамотно пользуется своим безлимитом игрового времени в большинстве, партнеры снабжают передачами на свободный лед, а пушка не заржавеет.

Фото: ХК "Трактор"

Набирают важные очки Владимир Ткачев и Максим Майоров. Первый вообще набирает почти балл за игру (1+7 в 9 играх) и уходил «пустым» лишь после проигранных игр «Локомотиву» и «Нефтехимику». Ткачев начал немного лучше вести силовую борьбу, это очень важно для такого маленького игрока (рост 178 см, вес 74 кг). Владимиру 22 года, весной у него заканчивается контракт. Если он станет несколько жестче и подтянет игру в защите, то пора будет вспомнить об НХЛ.

Майоров менее заметен, он набирает очки скорее вспышками (3+2 в 7 играх, очки набирал в трех матчах), однако без него нельзя представить игру в меньшинстве. Кстати, две из трех его шайб – как раз во время численного перевеса соперника. Атакующий аспект двустороннего нападающего раскрылся еще при Игоре Захаркине, а Эркка Вестерлунд сделал упор на развитие оборонительных навыков Максима. Цулыгин взял лучшее от предшественников, Майоров при нем демонстрирует весьма достойный хоккей при скромном игровом времени – 16-й номер обычно проводит на льду 8-11 минут.

В пятый раз СЮ забивает минимум два гола в меньшинстве за матч регулярки КХЛ и впервые за пять лет.



Все было на выезде. pic.twitter.com/IX3O6le1xE — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 24 сентября 2018 г.

Главная прима четвертого звена, конечно, Александр Кадейкин. Достаточно сказать, что самый полезный игрок команды и семь игр кряду с положительным плюс-минусом (в стартовой игре с «Динамо» был ноль), у него 3+3 за восемь игр. Проблема остается со вбрасываниями – там стабильности нет, то 60%, то нет и 17%. В игре с «Трактором» он выиграл 10 из 14 единоборств на точке – пока это лучший его показатель в сезоне и седьмой лучший процент (71,43%) в карьере в КХЛ за игру.

Фото: ХК "Трактор"

Владимир Жарков и Вячеслав Солодухин выполняют более «классическую» работу для четвертой тройки, блокируя броски, проводя и попадая под силовые приемы, отбирая шайбу и много играя в меньшинстве. Тем не менее, и они помогают атаке. Например, Солодухин сделал дубль в матче с «Торпедо», а Жарков ассистировал Филипу Ларсену на последний четвертый гол в ворота СКА.

Цулыгин проводит значительно больше замен, чем Захаркин и Вестерлунд, хотя они обычно точечные. Он и другие тренеры упорно дают шансы проявить себя Илье Назаревичу и Артему Федорову. Впрочем, причина может быть гораздо более прозаичной – их просто некуда деть. У Федорова одна передача в семи играх, круто обменять его не удастся.

Фото: ХК "Трактор"

Игра команды стала гораздо проще. Мы уже однажды говорили, что Цулыгин может преуспеть, если станет для игроков чем-то простым, дружелюбным и понятным, чего им, возможно, не хватало. Когда тренер – профессор (и даже Профессор в случае как Захаркина, так и Вестерлунда) это, безусловно, солидно, но порой надо пойти рабоче-крестьянским путем. Пусть стало больше вброса шайбы в зону, пусть меньше красивых розыгрышей, но хотя бы очки есть.

Фото: ХК "Трактор"

Что плохо, так это неспособность играть по счету. Всего десять матчей, но «Салават» уже дважды умудрился провалиться. В Ярославе «юлаевцы» вполне комфортно вели 2:0, проиграв 2:4. Иначе как позором игру с «Ак Барсом» не назовешь – вели 4:1, проиграли 4:5Б. Это очень болезненно воспринимается публикой.

Фото: ХК "Трактор"

Цулыгин проигрывает опытным тренерам. Во-первых, в тактике и умении управлять коллективом: в этом плане Дмитрий Квартальнов и Зинэтулла Билялетдинов устроили специалисту мастер-класс. Во-вторых, в способности смотивировать и «зажечь» команду: здесь его обошел Андрей Назаров. По сути, только игра со СКА и остается единственным большим тренерским успехом, команды Ильи Воробьева обычно хорошо играют против «Салавата». Остальных тренеров проигравших команд Цулыгин превзошел тем, что он хорошо учится. Впрочем, не перехвалим – у него и состав один из самых серьезных в лиге. Скажем честно – несколько раз исход встречи решило индивидуальное мастерство. Тренируй Николай Леонидович, например, «Сочи», он бы и не мечтал о том, чтобы ставить в запас Ткачева.

Впрочем, и не обладая таким же составом, Цулыгин наверняка старался бы обхитрить тренера соперников, заявляя стартовой пятеркой одних игроков и выпуская других. Вот и в Челябинске первым вышло четвертое звено (впрочем, Герман Титов, очевидно, предполагал это и тоже использовал наложение).

Фото: ХК "Трактор"

Следующие характеристики опишем как раз в разрезе матча с «Трактором». Многого об этом матче, в общем, не сказать: уфимцы должны были выиграть, и они это сделали. «Трактор» слаб: команда играет очень примитивно, даже с такими техничными игроками, как в первом и втором звене, челябинцы постоянно входят в зону через вброс, лишь частично отходя от этого в конце второго периода. Реально давить челябинцам удавалось очень редко, похвалиться можно только примерно полуминутной интенсивной сменой в конце первого периода и быстрым розыгрышем большинства во время штрафа Линуса Умарка.

Продолжим разговор о бросках. На сей раз, предлагая читателю график бросковой динамики, мы вводим еще и расчет точности бросков за каждый пятиминутный отрезок встречи.

Челябинск сегодня показал, что количество бросков не переходит в качество. Почти весь матч Трактор бросал больше, чаще, однако, по сути, не создал никаких реально опасных моментов, нередко бросая просто ради вбрасывания в зоне Салавата. pic.twitter.com/kEC9sHYs4k — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 24 сентября 2018 г.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 0 1 5 7 9 11 11 12 15 16 19 25 БВ Трактора за отрезок 1 5 8 8 10 11 15 20 26 26 29 33 Разница БВ -1 -4 -3 -1 -1 0 -4 -8 -11 -10 -10 -8 БВ СЮ за отрезок 0 1 4 2 2 2 0 1 3 1 3 6 БВ Трактора за отрезок 1 4 3 0 2 1 4 5 6 0 3 4 Разница БВ за отрезок -1 -3 1 2 0 1 -4 -4 -3 1 0 2 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 1 1 Голы Трактора за отрезок 0 0 0 0 0 %БВ СЮ за отрезок - 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% 33,33% 100,00% 0,00% 16,67% %БВ Трактора за отрезок 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%

Интересно заметить, что шайбы Александра Кадейкина и Максима Майорова были единственными за выделенный сегмент встречи. В это время челябинцы добавили в активности, однако, они показали, что количество вовсе не переходит в качество.

Фото: ХК "Трактор"

Отставание по броскам вполне привычно для «юлаевцев», хотя за команду и играют те же Бурдасов и Умарк, способные 5-7 раз бросить по воротам за игру. Это тоже характеристика команды Николая Цулыгина.

Просто «Салават», обладая большими мастерами и отличаясь хорошей реализацией своих шансов, может атаковать меньше, но тоньше. Об этом и продвинутая статистика. Хотя на сей раз перевес соперника мал.

СЮ Трактор Разница Corsi 39 44 -5 Corsi for, % 46,99% 53,01% -6,02% Голы 5 на 5 3 0 3 Броски в створ 5 на 5 15 26 -11 Точность 5 на 5, % 20,00% 0,00% 20,00% PDO, % 120,00% 80,00% 40,00% Броски в створ за минуту в атаке 1,856 2,429 -0,573

В чем реально есть проблема – и с «Ак Барсом» она вскрылась очень явно, казанцы оформили две шайбы после выигранных единоборств – это вбрасывания. В Челябинске «зелено-белые» впервые с первой игры сезона против «Динамо» были сильнее на точке вбрасывания, тем не менее, в зоне защиты расклад остается печальным. Этот вопрос не решается. Полной надежности у уфимцев все еще нет.

Во второй раз в сезоне, впервые после игры с Динамо, СЮ выиграл вбрасывания (29-25). На противоположных полюсах площадки Трактор был сильнее, но среднюю зону лучше контролировала Уфа. pic.twitter.com/dyJP1IEHfE — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 24 сентября 2018 г.

СЮ Трактор %СЮ Зона атаки 5 10 33,33% Средняя зона 15 5 75,00% Зона защиты 9 10 47,37% 5 на 5 21 11 65,63% В целом 29 25 53,70%

Постепенно вернемся от командных вопросов к индивидуальным. Вернулся в строй Григорий Панин. Восстановившийся после травмы капитан башкирской команды провел неровный матч. Он дважды удалился, причем, первое удаление было допущено после собственной ошибки в зоне атаки.

Объясним это последствиями повреждения. Для Панина хорошо, что выездная серия началась, во-первых, в Челябинске (относительно близко к Уфе, не нужно долго приходить в себя после перелета), во-вторых против расшатанного «Трактора». Можно постепенно набрать кондиции. С другой стороны, быть может, сказывается и возрастной фактор: Панин может вести идеальный образ жизни и даже стать «кахаэловским Ягром», однако, восстановление может теперь занимать больше времени.

В прошлый раз мы раскритиковал Вячеслава Основина. На сей раз мы обратили больше внимания на его игру, подмечая события каждой смены. Без лишних слов – Основин выпадает из игры. Без попавшего в ротацию Владимира Ткачева игру в тройке на себя взял Тему Хартикайнен. Дальше – только числа и факты.

Дебютная смена задала тон всей игре Основина. Первое вбрасывание номер 7 проиграл. После «Салават» завладел шайбой, но пробросился. Затем Основин вбрасывание выиграл, но после снова потеря, снова отбор, бросок мимо створа и смена.

Далее в первом периоде Вячеслав стал свидетелем проброса хозяев, проиграл вбрасывание в зоне атаки, партнеры отняли шайбу в средней зоне, но Основина, владеющего шайбой, сбили на входе в зону. Снова поборолся Хартикайнен, он внес шайбу в зону атаки, последовала потеря, длинный пас (в том числе «сквозь» Основина в средней зоне) на Рихарда Гюнге, но шведский форвард «Трактора» был обезврежен Алексеем Семеновым.

Примерно в таком духе все у Основина было и дальше. Из полезных действий – обводка Александра Шарова и два обостряющих паса на Хартикайнена, он закрывал ворота во время розыгрыша большинства, когда бросал Бурдасов, он же пытался добить. Из проблем: уже названный выход Гюнге, скоростной выход Губарева, 6 проигранных вбрасываний из 10, не помешал одному из вбросов в зону, избегал почти всегда борьбы в углах и у борта и удалился.

В общем и в целом, он снова был не очень заметен на льду. Шесть минут штрафа за две игры это плохо. Еще летом мы писали, что он много удалялся, играя за «Сибирь», сейчас это видно очень явно. На данный момент Основин выглядит самым сомнительным летним трансфером. Всего две передачи в десяти матчах для центра второго звена - это не дело. Основина спасает дефицит центров. Хотя всегда ведь можно дать шанс Павлу Шэну или вспомнить о существовании Глеба Кузьмина. Они удаляются реже и точно будут стараться изо всех сил.