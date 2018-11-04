День сурка. "Салавату Юлаеву" нужен перерыв

Осенняя хандра

"Салават" устал после тяжелого октября как в физическом, так и в эмоциональном плане. Команда словно коллективно подхватила осеннюю хандру и лучшее лечение - сначала отдых, а потом эмоциональная встряска. Более скучным и невзрачным, чем матч с "Торпедо", был лишь недавний матч с "Авангардом" (0:1ОТ).

Игра перестала быть содержательной, это какая-то гомеопатия от хоккея. Уфимцам абсолютно посильно было побеждать и "Динамо", и "Спартак" и "Торпедо". Тогда была бы серия из пяти побед и совсем другой разговор. В октябре "юлаевцы" с огромным трудом вступили в серию игр против серьезных соперников и до сих пор не оправились. Не видно красивых комбинаций, раскатов, бешеных скоростей. Все рабочее, серое, натужное.

Вот Жарков и клюшкой забросил. pic.twitter.com/z4Wd5QuMIw — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 3 November 2018

Мы требовательны и будем становиться еще более требовательными. Нижегородцы возили вчера "Салават". Именно так. Уфимцам надо рвать когти и бежать отыгрываться с 1:2 после второго периода, но хозяева позволяют за целый период нанести всего жалких два броска. Хозяевам достаточно было атаковать вспышками. Ничего страшного, если надо ненадолго откатиться обратно в свою зону - хороший пас сократит дистанцию. И ведь кто контролирует игру - молодежь, пара ветеранов и пара сносных легионеров-новичков.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 0 3 5 10 13 15 20 23 24 24 25 25 БВ ТОР 2 5 5 6 7 7 7 13 13 17 21 24 Разница БВ -2 -2 0 4 6 8 13 10 11 7 4 1 БВ СЮ за отрезок 0 3 2 5 3 2 5 3 1 0 1 0 БВ ТОР за отрезок 2 3 0 1 1 0 0 6 0 4 4 3 Разница БВ за отрезок -2 0 2 4 2 2 5 -3 1 -4 -3 -3 Голы СЮ за отрезок 1 Голы ТОР за отрезок 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% %БВ ТОР за отрезок 33,33% 100,00% 25,00%

Также график доступен по ссылке.

Это удивительно. "Салават" же гораздо более весомый по составу, должны быть перехваты, должно быть наказание за брак - а ошибалось "Торпедо" тоже много, иной раз даже в рамках одной зоны передача выходила слишком сильной или неточной. Но из уфимцев будто выкачали весь воздух. Команда не реализует свой потенциал. Это глобальный вопрос к тренерскому штабу.

Дежавю

Если первые два гола гостей - плод их работы на пятачке, то третья шайба, пущенная в сетку Денисом Паршиным, будто флешбек - так забивал и "Спартак".

Два матча подряд команда Николая Цулыгина пропускает похожие шайбы. Либо тренер не разбирал тот эпизод - тогда грош ему цена - либо игроки его не слышат или не хотят слышать. Теперь "Нефтехимик" будет пытаться так сделать намеренно.

"Торпедо" быстрая команда, они очень хороши в подборе и не задерживают у себя шайбу. Игроки готовы открываться под прием. Это позволяет нижегородцам играть в темпе и сохранять шайбу у себя. Сломать атаку "Салавату" им удалось достаточно просто. Уфимцам нельзя многого позволять в позиционном розыгрыше, значит, их просто не надо впускать на свою треть площадки. Клюшки на лед, силовые приемы, быстрый отбор и выброс - рецепт прост. Они не только бросают в касание ради броска, они - а не "Салават" - довольно хитро оставляют шайбу на бросок партнеру, а затем в любом случае идут добивать. У них всегда есть дежурный на чужом пятачке.

"Бело-зеленые" же в плане обороны могут похвалиться только усердием в блокировании бросков.

СЮ Торпедо Разница Corsi 44 50 -6 Corsi for, % 46,81% 53,19% -6,38% Голы 5 на 5 1 2 -1 Броски в створ 5 на 5 13 17 -4 Точность 5 на 5, % 7,69% 11,76% -4,07% PDO, % 95,93% 104,07% -8,14% Броски в створ за минуту в атаке 1,892 1,412 0,480 Блокшоты за минуту в защите 1,412 0,605 0,806

Что сложнее, так это направления контратак. Бросалось в глаза, как часто игроки хозяев прорывали именно левый фланг, это было при нахождении на льду первого и второго звена - то были зоны ответственности Линуса Умарка и Егора Дубровского соответственно.

Не говорите о развитии молодежи

Сам по себе вызов в основу Егора Дубровского это абсурд. Видимо, в клубе уже не знают, что делать. В "Торосе" есть более молодые и результативные игроки. И чем не устраивал Владислав Лукин? Он старался и шел в борьбу, он быстр. Но вы зовете играть нападающего, который на пике своей формы был максимум средним хоккеистом КХЛ. Его не было в лиге с 3 марта 2016, прошло два года и восемь месяцев. В Башкирии могут только красиво говорить про то, как надо доверять молодежи и развивать таланты. Фактически, никому молодежь в клубе не нужна.

К самому Дубровскому-то особых вопросов нет, старался, дважды бросил, сделал обостряющий пас Петру Хохрякову при выходе 2 в 1 в начале третьего периода (правда, тот не бросил). Старался хотя бы.

Что касается Умарка, то он и остальные полевые легионеры не ведут команду в бой. Три поражения подряд - и ни разу никто из них, лидеров, не спас матч. Если хочется поудивляться, как очень средние по составу нижегородцы победили, казалось бы, крутой "Салават" - можно опустить брови обратно.

Кто пойдет к доске?

В последних 12 играх "юлаевцы" забросили всего 25 голов. Посмотрите, как эти шайбы распределились по игрокам.

В 12 последних играх СЮ забросил 25 шайб.



Кемппайнен 4

Хартикайнен 3



Хохряков 2

Бурдасов 3



Основин 2

Кугрышев 3



Кадейкин 1

Жарков 3

Солодухин 1



Панин 1

Ларсен 2 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 3 November 2018

Во-первых, все довольно ровно. Это было бы роскошно, забей "Салават" 40, а не 25. Поэтому вывод иной - лидеров все-таки нет. А лидеры быть должны. Этому городу нужен супергерой, а лучше - фантастическая пятерка.

Фото: "Торпедо"

Во-вторых, в списке авторов шайб отсутствуют Линус Умарк и Владимир Ткачев. Если первый компенсирует это передачами, то второй уже давно в глубоком игровом кризисе, из которого не выходит ни сам, ни с помощью партнеров. Если за ноябрь Цулыгин так и не зажжет Владимира, впору задуматься об обмене Ткачева. Форвард должен рисовать числа на табло, а не кататься вхолостую. Почти половина регулярного сезона пошла, а Ткачева все нет и нет.

Ткачев - 17 игр без шайб, повторил антирекорд (12+5 с учетом плей-офф 17/18)



Умарк - 16 / повторил антирекорды по 16 (14/15 и 15/16 с учетом плей-офф)



Кугрышев - 10 игр / антирекорд 36 с КГ (12/13, 3+33)



ХМ... — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 3 November 2018

В-третьих, здесь только защитники первой пары. И у них, так называемых блулайнеров, такая результативность. Они мало бросают в большинстве. Розыгрыш замыкается на Бурдасове, Цулыгин добровольно отказывается от вариативности при игре в численном преимуществе. В общем-то, и в остальном их не похвалить. Панин дважды удалился, Ларсен мыслями был на отдыхе, когда забрасывал Паршин.

Фото: "Торпедо"

Уже даже не похвалишь по привычке Александра Кадейкина. Да, хорош в меньшинстве, да, он фактически сам организовал две позиционные атаки своего звена, ассистировал Владимиру Жаркову, да, сам вышел в контратаку в конце первого периода. Но и сам примерно на 48-й минуте, когда команде надо было бежать отыгрываться, сделал пас на клюшку сопернику при выходе из зоны. Последовали неприятные полминуты в обороне, соперник бросил.

Фото: "Торпедо"

Впервые в сезоне Кадейкин проиграл на вбрасывания подряд две игры. После игры с "Магниткой" он ни разу не заканчивал матч с положительной полезностью. Даже ему нужен перерыв.

Сомнительный матч пары Сергеев - Семенов

Они только вдвоем накопили 12 минут штрафа. Каждый удалился по три раза, что само по себе редкое явление.

Семенов нарушил правила в самом начале. Кто так начинает выезд? Сначала атака игрока, не владеющего шайбой, потом опасная игра высоко поднятой клюшкой и задержка клюшкой. Что не так с игрой клюшкой? Рост Семенова 198 см - куда ему еще выше клюшку поднимать? Что там под потолком КРК "Нагорного"?

Сергеев просто похоронил матч в концовке. Последние минуты, он вступает с кем-то в словесную перепалку на пятаке. Да подерись хотя бы, зачем удаляться просто так, может, это заведет команду хотя бы на следующий матч? С "Нефтехимиком"-то вполне может пригодиться умение побиться. Нет, Сергеев просто удаляется и шансы уфимцев забить хотя бы один гол устремляются к нулю.

Фото: "Торпедо"

Майоров и Солодухин нужны как никогда

Без них обоих уфимцы обыграли "Витязь" 2:1, а потом проиграли три раза подряд. Максим и Вячеслав не выправят ситуацию в одиночку, однако, добавят команде скорости, энергии и самоотверженности, да и отличиться в атаке могут.

Этим игрокам не нужны особые условия, красивые пасы, поднесенная на блюдечке шайба, как Бурдасову в большинстве. Они работают и работают хорошо. Мешают оппоненту, протискиваются через оборонительные редуты соперника, бьются. Нападающие оборонительного плана всегда очень ценны, а они весьма хороши в этом - с отрицательной полезность у каждого всего по три матча.

Биться - вот чего "Салават" не делает. Что же, "Нефтехимик" точно заставит.

А где хоккей-то?

Никого не смущает, что "Салават" делал что-то путное, по сути, лишь в контратаках? Что команду тащит только вратарь? Что забить четыре шайбы - звучит как сказка? Что проигрываются матчи командам, чьи составы на голову ниже, чем у Уфы?

Законом не запрещено играть неброско, если искренне и если побеждать. Но за последнее время такой была лишь победа над СКА. Чем хвалиться? Вот игроки "Торпедо" не особо развлекают публику смешными Инстаграм Сторис, зато открываются под бросок и лезут на пятак. Неплохой образец.

Ситуация очень напоминает сезоны 14/15 и 16/17 - как раз по циклу время сомнительных приключений. Как и в названных сезонах старт был неплохим, но многое подпортили травмы, сказалась "предсезонка", никто не выходил на роль лидера, в результатах не хватало уверенных победных серий, зато ставились антирекорды.

Дэвид Немировски управляет своей командой, а "Салавату" явно не хватает диалога. Большое количество удалений, провалы и допуск контратак, спад результативности - игроки вообще говорят об этом вместе?

Им надо искать плюсы. В меньшинстве "юлаевцы" весьма сильны - уже неплохо, уже этим хоккеисты могут поддерживать друг друга. Еще один плюс - в концовке матча резко добавили на вбрасываниях и в последние десять минут выиграли 9 из 12 единоборств на точке.

СЮ Торпедо %СЮ Зона атаки 13 6 68,42% Средняя зона 16 14 53,33% Зона защиты 8 12 40,00% 5 на 5 24 20 54,55% В целом 37 32 53,62%

Также гистограмма доступна по ссылке.

Такие вещи должны подмечать и в коллективе. "Юлаевцы" должны быть едины, иначе вместе и потонут. Пока что сезон не потерян. С "Нефтехимиком" надо выложиться, не жалея сил. Будет потом 11 дней до следующего матча, нечего беречься. Уфимцам очень нужно уйти на европаузу с приподнятым настроением.