"Салават" одолел "Витязь" малой кровью

Экономия сил - ненужный риск

Переезд "Авангарда" в Балашиху обернулся для КХЛ оперативным перекраиванием календаря. Лига не придумала ничего лучше, чем заставить некоторые команды играть два дня подряд. "Салавату" тоже досталось: с "Витязем" и "Динамо" придется сыграть с перерывом примерно в сутки. Эта мера была вынужденной, однако, логично, что игроки начали бы сдерживаться, чтобы быть готовыми ко второму из спаренных матчей.

В первом перерыве Артем Сергеев заявил, что "Салават Юлаев" не экономил силы. Однако, именно этим и объясняется большое количество неточных пасов, перехватов соперника и катания на прямых ногах в первом периоде. Подшефные Валерия Белова создали больше всего угроз именно в дебюте: дважды после прерванных передач мог отличиться Денис Кокарев, возможность добить с пятака упустил Геннадий Столяров. В частности, неточный пас Линуса Умарк привел к выходу гостей 2 в 1. Еще одну потерю допустил Владимир Ткачев в средней зоне, но ему повезло, что соперник поторопился и попал в оффсайд.

Фото: "Салават Юлаев"

Григорий Панин в игре с "Витязем" обошелся без удалений, тем не менее, создал проблему иначе. Во второй половине первого периода он сделал вброс в зону атаки, оказавшись перед чужой синей. Хартикайнен выиграл борьбу за шайбу и все шло к организации позиционного нападения, однако, сам же Панин допустил потерю и проиграл борьбу Кокареву. В матче у него -1.

Похоже, предсезонная подготовка опять была слишком легкой, если изначально хоккеисты пытались сыграть не в полную силу. Стоит показать "юлаевцам" какое-нибудь популярное сенэн-аниме типа "Наруто" - ни к чему хорошему такое не приводит.

Уважайте зрителя

На матч пришло 7350 человек (интересно, сколько из них решило это сделать после игры со СКА?) и половину игры им смотреть было не на что. Только победы и активный качественный хоккей заставят публику уважать "Салават". Команда не была чемпионом семь лет, нельзя ждать, что массы будут любить "юлаевцев" по умолчанию. Массы поймут ваши игровые проблемы, но не поймут равнодушия и унылого катания с клюшками.

Это выражается не только на льду. Например, недавно победили СКА, все должно быть круто. А потом защитник Алексей Семенов, чье самое яркое действие - симуляция в матче с "Трактором", дает интервью, где говорит, что матч с "Ак Барсом" для уфимцев не принципиальный. За такие слова надо вызывать на ковер и объяснять хоккеисту, где он играет. Кто дал право обыкновенному гастролеру от хоккея, который ничего и никогда не выигрывал, решать за целый клуб - а это не только хоккеисты, но и болельщики - какая игра важна? Ждать от хоккеистов искренности не наивно - болельщик должен это требовать и ощущать, что команде не все равно.

"Юлаевец" так бы не сказал. "Юлаевцы" искренние и старательные. "Юлаевцы" не симулируют. Семенов - не "юлаевец".

Ценность блокированных бросков

Мы насчитали в первом периоде слишком много ошибок для команды, которая отдыхала три дня. Справедливости ради, оставшиеся 40 минут матча "зелено-бело-синие" провели более собранно, уже не проваливаясь так откровенно. Нельзя постоянно думать "Юха разберется". Вратарь разберется, но защитники от этого лучше не станут.

С другой стороны, полевые игроки заслужили похвалу в другом. Постоянный читатель уже привык к тому, что мы рассматриваем такой показатель, как скорость бросков в минуту - отношение числа бросков в створ ко времени в атаке. На сей раз мы предлагаем изучить другой индекс: разделить количество блокшотов на время в защите.

СЮ Витязь Разница Corsi 48 51 -3 Corsi for, % 48,48% 51,52% -3,03% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 20 21 -1 Точность 5 на 5, % 0,00% 4,76% -4,76% PDO, % 95,24% 104,76% -9,52% Броски в створ за минуту в атаке 1,573 2,565 -0,992 Блокшоты за минуту в защите 1,008 0,699 0,309

Результат получается интересным. Действительно, при почти полном равенстве бросков в створ (27-28) и блокшотов (11-12) выходит так, что гости за минуту в атаке наносили почти на бросок больше. С другой стороны, "юлаевцы" проявили большую готовность к блокированию бросков. Так что самоотверженность в обороне, которую мы высоко оценили в матче против СКА, никуда не пропала. И это еще не сыграл Вячеслав Солодухин. Тем более, "Витязь" - особый соперник для него.

Забавно, что впервые уфимцы победили, проиграв по PDO (сумма процента точности бросков и процента отбитых бросков пять на пять). Это легко объяснимо - оба своих гола "Салават" оформил, имея численный перевес. Здесь же в деталях кроется дьяволенок - в ситуации общего положения "Витязь" мог бы победить.

Фото: "Салават Юлаев"

Тактика Белова и "теннисный" гол

"Витязь" на спаде и этой депрессии уже два года. В сезоне 16/17 здорово сыграли легионеры, почти все потом уехали в АХЛ/НХЛ, проявили себя несколько россиян, например, Алексей Копейкин и Максим Афиногенов. Команда впервые сыграла в Кубке Гагарина, начал ходить зритель.

В прошлом сезоне подмосковный клуб потерял свой облик неуступчивого коллектива, где решает больше одного звена. Сейчас Подольск пытается вернуть былую высоту, но вот - четвертое поражение подряд. На пресс-конференции Валерий Белов с досадой заметил, что его игроки могли взять очки, это правда. Стартовая двадцатиминутка у "Витязя" в самом деле была достойной, они создали больше моментов, они хорошо и много двигались. Они продемонстрировали весьма высокий прессинг, позволяющий оперативно отнять шайбу и начать атаку от красной линии. Они не стеснялись делать передачи от лицевого борта на пятак - эдакий косплей Линуса Умарка.

По графику бросковой динамики может показаться, что гости были значительно активнее впереди. Однако, таблица доставляет другую информацию - лишь в четырех пятиминутных отрезках игры команда Валерия Белова перебросала "Салават", а резкий скачок объясняется 5+20 Бурдасова.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 63 БВ СЮ 2 2 4 7 10 11 14 17 21 23 27 27 23 БВ ВИТ 4 6 8 10 10 17 18 21 22 23 25 28 43 Разница БВ -2 -4 -4 -3 0 -6 -4 -4 -1 0 2 -1 -20 БВ СЮ за отрезок 2 0 2 3 3 1 3 3 4 2 4 0 -4 БВ ВИТ за отрезок 4 2 2 2 0 7 1 3 1 1 2 3 15 Разница БВ за отрезок -2 -2 0 1 3 -6 2 0 3 1 2 -3 -19 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы ВИТ за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% 25,00% %БВ ВИТ за отрезок 33,33% 6,67%

График доступен по ссылке.

Впрочем, один раз гости все же отличились и к Метсоле здесь претензий нет - эта исключительная шайба обязана быть в топ-10 голов недели. Кстати, Артем Швец-Роговой частенько огорчает команды Метсолы в последние пару лет.

Вот в теннис Метсола играть не умеет. pic.twitter.com/X2i69LybBG — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 28 October 2018

Капитан временно недоступен

Проклятие капитанской нашивки - Антон Бурдасов забирает литеру C у Григория Панина вместе с удалениями. Совсем недавно крайний нападающий подвел команду в Казани, удалившись в концовке и получив дисквалификацию после броска бутылки в сторону судей. Проходит пара игр и снова большой дисциплинарный штраф.

На сей раз, однако, мы не станем так критиковать Бурдасова, как в прошлый раз. Да, он действительно снова поставил команду в неудобное положение. Однако сейчас штраф игровой, допущен он в матче против команды на голову ниже рангом, Евгений Катичев избавился от шайбы в последний момент - Бурдасов явно не ехал убивать защитника, это нелепая случайность. Тем не менее, надо дождаться решения спортивного дисциплинарного комитета. Бурдасов опять может поймать дисквалификацию, и тогда это будет действительно вред. Согласно дисциплинарному регламенту, форварда ждет не менее 100 тысяч рублей штрафа, однако Катичев продолжил матч, а Антон не рецидивист, так что не стоит ждать сурового наказания.

Лучший игрок матча - Кемппайнен, не перехвалите Основина

Вячеслав Основин впервые забил за "юлаевцев", и в Уфе пошел снег. С учетом полностью безголевого сезона доселе и концовки предыдущей регулярки - у третьего центра 30 матчей без шайб. На днях "Авангард" расстается с живой легендой клуба - 35-летним Александром Пережогиным, у которого 0+7 в 16 играх в четвертом звене. Говорят, они были недовольны тем, что он не забивает. А в Уфе, стало быть, полностью довольны, что здоровый 24-летний парень за треть "регулярки" ни разу не попал по воротам?

Первый гол Основина за СЮ. pic.twitter.com/E4fXAu2A4r — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 28 October 2018

По слухам, его и Артема Федорова планируют обменять, но никто не берет. Это очень человечно и правильно, что ему вручили в раздевалке лисью шапку, однако, мы будем более строги. Наш кандидат на первую звезду - Йоонас Кемппайнен.

Ему не пришлось выпрыгивать из штанов и вытаскивать из себя все силы. Он даже не набрал пять очков за матч. Зато он провел образцовую игру для центрфорварда ведущей тройки. Кемппайнен выиграл 17 вбрасываний из 20, забил победный гол и, проведя в атаке 7 минут и 14 секунд, стал четвертым в матче по этому показателю. Заодно подтвердил реноме первого звена - эти парни могут не бросить по воротам ни разу за целую позиционную атаку, но свои очки стабильно наберут. Даже до гола у Кемппайнена был шанс поразить ворота Йони Ортио, когда с Линусом Умарком они вышли 2 в 1.

Наконец, Кемппайнен выиграл все девять единоборств на точке в зоне атаки и все вбрасывания в первом игровом отрезке.

Зона атаки Средняя зона Зона защиты Всего Вбр Выигранные %ВВбр Вбр Выигранные %ВВбр Вбр Выигранные %ВВбр Вбр Выигранные %ВВбр Кемппайнен 9 9 100,00% 6 4 66,67% 5 4 80,00% 20 17 85,00% Хохряков 2 0 0,00% 8 2 25,00% 5 1 20,00% 15 3 20,00% Основин 4 2 50,00% 1 0 2 0 0,00% 7 2 28,57% Кадейкин 2 2 100,00% 3 2 66,67% 5 2 40,00% 10 6 60,00% Кугрышев 1 0,00% 1 0 0,00% Умарк 1 0,00% 1 0 0,00% всего 18 13 72,22% 19 8 42,11% 17 7 41,18% 54 28 51,85%

Лучшие матчи Кемппайнена по % выигранных вбрасываний.



31.1.17. Сибирь - КРС

11/12, 91,67%, 0+1



21.1.18. СЮ - Слован 5:3

18/21, 85,71%, 0+2



28.10.18. СЮ - Витязь 2:1

17/20, 85%, 1+0, победный гол — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 28 October 2018

Интересно заметить, что в равных составах команда из Подольска смотрелась на точке более уверенно. Неудивительно - в меньшинстве и большинстве много играют Александр Кадейкин и Йоонас Кемппайнен - ведущие центры.

Гистограмма доступна по ссылке.

Нужны новые тройки атаки

Вернемся к тезису в начале материала - хоккей не имеет права быть скучным. В последние лет десять клуб из столицы Башкирии приучил публику к открытому стилю и веселым результатам в духе 4:5 или 6:3. За это время даже удалось дважды стать чемпионами, одно не мешает другому.

Скажем прямо - нынешний "Салават" скучный. Нужно забрасывать чаще. Свои голы первое и четвертое звено организуют. А два других? Полкоманды играет только в оборону? Не думаю, что с этим хоть кто-то, любящий хоккей, согласен. Да, Ткачев сделал передачу во второй игре подряд, однако, у него уже 14 матчей без голов. Такие же симптомы были у Антона Лазарева и Артема Федорова. Но Ткачев-то технарь, у него умные руки, он способен на большее.

Фото: "Салават Юлаев"

Похоже, голова Николая Цулыгина забита сейчас больше обороной и желанием удержать свой пост. Что же, попробуем вместо него перетряхнуть тройки нападения. Без "вторичной" результативности дальше будет туго. В дальнейшем полагаем, что Солодухин и Максим Майоров вернулись в состав. К слову, клубу не помешало бы официально объявить, почему не играют Майоров и Гареев - их нет в списке травмированных. Не нужно удовлетворяться слухами о болезни Майорова.

Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен

В масштабах вселенной - у них дела хорошо.

Ткачев - Основин - Бурдасов

Ткачеву лучше играть с Основиным - на длинной дистанции тот надежнее Хохрякова на вбрасываниях, следовательно, не придется тратить силы и время на отбор шайбы и развитие атаки из своей зоны. С Бурдасовым Ткачев уже играл, скорость Владимира позволит ему чаще выступать ассистентом для Антона, который сможет чаще забивать в равных составах.

Майоров - Хохряков - Кугрышев

Майоров не раз показывал, что способен отличиться тогда, когда никто не ждет. Он хорош в отборе, что нивелирует слабость Хохрякова на точке. Все трое обладают весьма скоростным и устойчивым катанием, способны как делать, так и принимать передачи на пятаке. Это весьма интересный вариант для контратак и быстрого преодоления нейтральной трети площадки.

Солодухин - Кадейкин - Жарков

В масштабах все той же вселенной - это самое надежное звено.

Цулыгин должен лучше проявить себя как тренер

Всегда хочется усилиться . Еще бы, Хохряков из матча в матч проигрывает точку, в обороне не на кого положиться на постоянной основе. Однако, выбора центров нет, а вертикаль клуба практически не дает выхлопа.

У Николая Цулыгина уже нет выбора - надо проявить свои навыки с теми ресурсами, что есть. Самое тяжелое в расписании закончилось, не за горами пауза на Евротур. Это отличные условия для экспериментов, привлечения резервистов и залечивания травм. В частности, сейчас интересно посмотреть, как Артем Федоров продолжит играть в меньшинстве. А, например, Владислав Лукин закрывал видимость вратарю, бросал сам, пытался переводить шайбу в ворота после наброса - очень активно и старательно для дебюта, сумеет ли продолжить?

Фото: "Салават Юлаев"

Ключевое - команда способна на большее, чем 2:1. И команда должна радовать зрителя не только счетом, но и содержанием игры.