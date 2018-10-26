Первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова задержали при попытке покинуть страну

Что интересно, согласно рапорту, сегодня, 26 октября - последний рабочий день Горбунова на посту зампрокурора Башкирии. Это интересно в том плане, получит ли экс-прокурор свое выходное пособие. Дело в том, что если уголовное дело на прокурора возбуждено, когда он еще занимает пост, то эти льготы ему не положены.