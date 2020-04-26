Mash: в Башкирии, несмотря на запреты, нашли работающий ночной клуб

Mash: в Башкирии, несмотря на запреты, нашли работающий ночной клубВидео
26 апреля, 18:49Надежда Валитова
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Развлекательное заведение продолжило работу, несмотря на требования активистов.
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Видео: mash
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Подробности сообщает телеграм-канал Mash. На место прибыла полиция, которая впрочем, так и не смогла помешать развлекательным мероприятиям в ночном клубе.
На вопрос о том, почему заведение не соблюдает режим полной самоизоляции, охранник клуба заявил, что «карантин соблюдать должны те, кто болеет».
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