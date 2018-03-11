mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Салавате неизвестные люди в ночном клубе устроили стрельбу и погром

11 марта 2018, 15:16
Камера видеонаблюдения зафиксировала проишествие, видео мгновенно распространилось в соцсетях.

10 марта ближе к ночи двадцать мужчин, вооружившись травматическими пистолетами и битами, ворвались в клуб “Платина”. Камера видеонаблюдения зафиксировала происшествие, видео мгновенно распространилось в соцсетях. На нем четко видно, как несколько здоровых мужчин крушат и ломают все вокруг и нападают на людей.

Очевидцы сообщают, что молодые люди произвели выстрелы из своих пистолетов и задели двух сотрудников заведения. В пресс-службе МВД Башкирии сообщают, что заведено уголовное дело по статье “Хулиганство”. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Материалы по теме
В Зауралье Башкирии мужчина едва не зарезал родного братаВ Уфе в сгоревшем бараке обнаружили трупы со следами насильственной смерти
#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48