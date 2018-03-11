В Салавате неизвестные люди в ночном клубе устроили стрельбу и погром

10 марта ближе к ночи двадцать мужчин, вооружившись травматическими пистолетами и битами, ворвались в клуб “Платина”. Камера видеонаблюдения зафиксировала происшествие, видео мгновенно распространилось в соцсетях. На нем четко видно, как несколько здоровых мужчин крушат и ломают все вокруг и нападают на людей.