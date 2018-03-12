В Башкирии задержали зачинщиков драки в ночном клубе в Салавате

Подозреваемых задержали в Ишимбае. У них изъяли травматическое оружие. Точное число задержанных в пресс-службе МВД по РБ называть не стали. На записи видеокамеры наблюдения видно, что в клуб зашли более десяти человек, некоторые – с битами в руках.