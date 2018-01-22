В уфимском ночном клубе мужчина упал со второго этажа

20 января в уфимском ночном клубе «The Bar», один из посетителей упал со второго этажа. Видеоролик, который сейчас распространяется в социальных сетях, сопровождается комментарием о смерти мужчины. Однако, как сообщили в пресс-службе управления следственного комитета, в чьей компетенции находятся подобные дела, сообщений о подобных случаях им не поступало. В МВД сообщили, что сам пострадавший с заявлением не обращался, но по данному факту проводится проверка, после сообщения из больницы, в которую был доставлен пострадавший. По имеющейся информации, сейчас его жизни ничего не угрожает.