«Пусть судит меня народ»: до смерти избивший педофила уфимец обратился с заявлением

Избившему до смерти вероятного педофила Владимиру Санкину продлили меру пресечения. По информации ГТРК-Башкортостан, обвиняемому продлили домашний арест 23 июня еще на три месяца.

У Санкина в качестве в качестве группы поддержки пятеро адвокатов, двое который прибыли из Москвы. Обвиняемый прокомментировал журналистам, что уверен в победе в процессе. Он также сообщил, что нормально себя чувствует и у него «боевое настроение».

Свою вину мужчина отрицает до сих пор. Вместе с адвокатами он намерен доказать благородство своего поступка, подзащитники подсказали Санкину, что процесс должен быть с присяжными заседателями.

- Потому что оправдательных приговоров, к сожалению, в нашей судебной системе чрезвычайно мало. Те действия, которые совершил Владимир, вызвали широкий общественный резонанс, потому что это касается каждого из нас, у всех есть дети и поэтому мы с нашим подзащитным решили, что его судьбу должны решать простые люди, – комментирует адвокат Владимира Виктория Каратаева.