Педофил vs защитник детей: почему вокруг убийства в Уфе разгорелись яростные споры

— Мы готовы выступить в защиту этого человека, если будем уверены, что речь действительно идет о превышении самообороны либо об убийстве по неосторожности, совершенном в состоянии аффекта. Рассуждая о его виновности в убийстве, нельзя не принимать во внимание побуждения, которые им двигали, — а именно спасение детей. Но и самосуд в данном случае не допустим, — говорит Анна Левченко. — Мы не склонны делать из него героя, но считаем, что этот человек заслуживает уважения, поскольку он поступил по-мужски. Не все в наше время способны на такие поступки.