Педофил vs защитник детей: почему вокруг убийства в Уфе разгорелись яростные споры

Обсуждение этого чудовищного случая вышло уже далеко за пределы Башкирии и продолжает набирать обороты. Вряд ли в России и соседних с ней государствах остались СМИ, не написавшие об убийстве 54-летнего уфимского педофила Зайцева.
Тем временем нельзя сказать, что обвиняемый в его убийстве 33-летний автомеханик Владимир Санкин пользуется всеобщей поддержкой. Ряды его сторонников широки, но им не удается заглушить голоса тех, кто считает, что Санкин, будучи в нетрезвом виде, «слетел с катушек» и устроил «суд Линча». Много камней также брошено в сторону равнодушных соседей извращенца, а также стражей порядка и педагогов, которые не научили мальчиков избегать общения с незнакомыми «дяденьками».
Медиакорсеть изучила тему более подробно.
Плохая компания
Напомним, всё произошло в прошлый четверг, 30 января, в районе остановки «Стадион имени Гастелло» в Калининском районе Уфы. Журналисты уже собрали столько информации об этой истории, что вполне можно написать сценарий триллера или семейной драмы (кому что больше по вкусу).
В двух словах дело было так: 53-летний пьяный мужчина, живший уединенно в квартире в двухэтажном доме барачного типа, заманил к себе двух подростков в возрасте 13 и 14 лет, которые зашли в подъезд погреться. А там уже, по их словам, внезапно достал топор и потребовал, чтобы пацаны разделись. Один из мальчишек сумел в ужасе выскочить из квартиры, а на улице с воплями о помощи наскочил на автомеханика Володю Санкина, который шел с работы домой.
Санкин был слегка нетрезв, из криков мальчугана он быстро понял, что случилось, молниеносно среагировал и бросился на выручку к его другу. Освобожденный из западни мальчик бросился наутек, а Санкин вызвал Зайцева «на разговор», завершившийся смертью последнего.
Есть информация, что Санкин в сердцах огрел Зайцева штакетником, который выдернул из-под снега. Видимо, удар оказался слишком сильным или очень неудачным. Так или иначе, но прибывшая по вызову «скорая» не успела довезти избитого педофила до больницы живым.
Санкина забрали в полицию, которую он сам же и вызвал. Опубликованные ГТРК «Башкортостан» инсайдерские видеокадры с места драки красноречиво иллюстрируют происшедшее. На красном от крови снегу лежит избитый Зайцев, пытаясь что-то сказать. А в двух шагах, а от него двое мужчин прижали к тротуару разбушевавшегося Санкина, выкрикивающего: «Он — педофил! Опросите соседей!».
Как сообщает RT, о смерти Зайцева Санкин узнал позже, будучи в изоляторе временного содержания. Со слов его жены, поначалу Владимир был уверен, что его задержали за хулиганство.
— А потом ему рассказали — и он до суда не ел, не пил и винил себя в смерти человека. Вова не ожидал и сразу готов был оплатить похороны, — сокрушалась гражданская жена задержанного Полина Наумова. — Он всегда был отзывчивым к чужой беде. Около двух лет назад он детей из пожара вытаскивал. Я буду с ним до последнего, даже если суд его не оправдает.
Детей у пары пока нет. Но в том, что Владимир Санкин может быть прекрасным отцом, Полина нисколько не сомневается.
До приговора далеко. Пока же при избрании меры пресечения Калининский районный суд Уфы определил Санкину домашний арест. Сложно сказать, что повлияло на решение суда — совокупность доказательств или же толпа сторонников Санкина, митинговавшая у входа в суд. Сотрудники суда и приставы выглядывали из окон, когда «болельщики» встречали освобожденного «народного мстителя» аплодисментами.
Адвокат Санкина Искандер Кабиров настаивает, что его подзащитный на самом деле не собирался никого убивать, а, прежде всего, стремился спасти мальчиков от предполагаемого насильника. Адвокат говорит, что Санкин очень сожалеет о случившемся, он признал свою вину в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Зайцева.
— Он не просит об оправдании, такого разговора у нас с ним не было. На сегодняшний день единственное, что может изменить положение, — это заключение экспертов после вскрытия. По словам свидетелей, Зайцев к концу драки был жив, он даже отказывался ехать в больницу в «скорой помощи» и был контактный. Уже потом, в карете «скорой помощи» у него мог случиться, к примеру, сердечный приступ. Если судмедэкспертиза это подтвердит, тогда уже будет другая ситуация, — поделился своим мнением адвокат. — Будем надеяться, что в дальнейшем при рассмотрении непосредственно уголовного дела суд также примет во внимание все смягчающие обстоятельства.
Защитник делает упор на то, что Санкин хотел спасти детей и попытался задержать насильника, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.
Правозащитный центр «Единой России» обратился к генпрокурору страны Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль следствие по делу Санкина.
Центральный аппарат Следственного комитета РФ уже тоже взял расследование резонансного уголовного дела на контроль.
При этом, как сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления следкома Евгений Каневский, возбуждено два уголовных дела: одно — по факту убийства Зайцева, а второе — против него самого по факту развратных действий, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
«Грехи его тяжкие»
Убитый Владимир Зайцев оказался педофилом со стажем, он был ранее судим именно за «те самые» преступления.
Точнее у него были три судимости. RT со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах раскопал досье на уфимского педофила.
Свой первый срок он получил в 18 лет, в 1983 году, это были 4 года и 7 месяцев колонии по ч. 2 ст. 121 УК РСФСР «Мужеложство».
После освобождения Зайцев почти 15 лет как будто вел приличную жизнь. Женился, у него родился сын.
Но в 2003 году у милиции вновь появились к ему претензии в связи с тем, что мужчина стал проявлять явный интерес к подросткам, угощать их спиртным. Тогда версия о педофилии не подтвердилась, и Зайцева приговорили к 1 году исправительных работ и удержанию 20% зарплаты в счёт государства за вовлечение подростков в совершение антиобщественных действий.
В 2007 году мужчина уже не отвертелся от наказания, когда был задержан практически с поличным по обвинению в сексуальном насилии над подростком, заведомо не достигшим 14 лет. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и отправили «тянуть срок» в ИК-7 в город Мелеуз.
Есть сведения, что в колонии Зайцев вел себя неуверенно, был склонен к депрессиям и тревогам. Возможно, сработала народная криминальная примета — об «особом» отношении к педофилам «на зоне».
3 октября 2018 года Зайцев вышел на свободу, за ним на восемь лет был установлен надзор — запретили выходить из дома с 22:00 до 07:00 и без уведомления менять место жительства, а также нужно было четыре раза в месяц отмечаться в полиции.
Проницательные сотрудники ФСИН предупреждали: есть высокая вероятность совершения Зайцевым преступления повторно.
После освобождения Зайцев сначала поселился в однокомнатной квартире с прежней женой и сыном. Согласно информации, размещённой на сайте Октябрьского районного суда Уфы, он дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство: 16 января и 26 февраля 2019 года. После этого педофилу запретили появляться в местах проведения массовых и иных мероприятий, а также вблизи мест массового нахождения детей и подростков — школ, детских садов, парков и т. п.
В прошлом году сестра купила Зайцеву небольшую и недорогую квартирку в коммуналке, которые еще остались в северной части Уфы.
Соседи не знали о его судимостях, так что не заподозрили ничего дурного, когда увидели, как этот угрюмый мужик привел к себе двух пацанов.
Защищать и проклинать
— Мужчина защитил детей от насильника, но нанёс ему травмы, в результате которых преступник скончался. Он сам вызвал «скорую помощь», но было уже поздно. Теперь на Санкина заведено уголовное дело, и он находится под домашним арестом, что возмутило тысячи людей. В данной ситуации необходимо максимально трезво оценить степень тяжести действий Санкина и самого преступника, чтобы вынести справедливое решение, — заявил сопредседатель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов.
Дело Санкина — тема, по поводу которой готовы высказаться многие. И далеко не всегда ради самопиара. Эта история реально задела людей за живое.
В интернете создали петицию в защиту Санкина. На момент публикации данного материала её подписали уже более 41 тысячи человек. Присоединиться к движению в поддержку Санкина готовы многие, для этого достаточно лишь представить на месте перепуганных мальчишек собственных детей.
— Я, когда читаю лекции по первой помощи в городской среде, всегда объясняю: в горящий дом сигать и пытаться спасать кого-то глупо. Без навыков и снаряжения тупо сгоришь сам и никого не спасешь (во всяком случае, вероятность такого исхода крайне велика). А вот вызвать «скорую помощь», спасателей и пожарных — это первое, что должно прийти на ум! Всё правильно я рассказываю. Но мне кто-то из слушателей задал вопрос: «А если в этом пожаре ваши дети? Что делать будете?». Я задумался и понял — забуду все, чему учу, и ломанусь в огонь.
Просто на рефлексе ломанусь. Так и в этой истории. Суд — да, должен состояться. Всё-таки убийство. Но если я окажусь в такой ситуации — как я поступлю? Вряд ли соображу, что нужно дожидаться полиции, «скорой помощи». Ломанусь в надежде, что успею и ничего страшного не случится. Постараюсь, конечно, никого не убивать. Я не призываю нарушать законы. Но… я — отец троих детей. И в любых детях вижу отражение своих, — поделился своим мнением известный в Уфе хирург Евгений Ионис.
Противоположную точку зрения выразила журналист и радиоведущая Виктория Куприянова, вызвав бурные споры в Фейсбуке.
— Судя по видео, это все же не драка, а расправа — физическая форма героя, конечно, перевешивала состояние возрастного педофила. Необходимости его убивать из самообороны или защиты подростков (они убежали давно), разумеется, не было, и суд этот факт докажет, — написала Виктория. — Я педофила ни в коем случае не защищаю, у него своя линия ошибок. И ни в коем случае не умаляю психических травм подростков. Мы в данном случае говорим лишь о необходимости Владимира наносить смертельные повреждения. И, по всем признакам, их не было.
— Дело в том, что «нормальный» адекватный человек не пришел бы на помощь так быстро. Именно такие — простые, бухающие, неидеальные мужики действуют быстро, на эмоциях: бегут на помощь. Как правило. И как правило, не умеют рассчитывать свою силу. Очень сложная ситуация, действительно. Тут жёсткий выбор: либо изнасилование несовершеннолетнего, либо убийство педофила.
Третий, идеальный, вариант в принципе крайне маловероятен, — считает блогер Олеся Умерова.
Свое мнение высказала в беседе с корреспондентом Медиакорсети и Альфия Кириллова, директор Уфимской коррекционной школы-интерната № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, почетный работник общего образования РФ, отличник образования РБ:
— Данную ситуацию важно оценивать в двух аспектах: во-первых, с точки зрения обеспечения половой неприкосновенности детей и, во-вторых, оценивая поведение заступившегося за них мужчины. Как педагог с опытом, я считаю, что в данном случае оба эти момента оказались упущены.
Если говорить о безопасности детей, то, на мой взгляд, еще с самого маленького возраста им следует внушить, как таблицу умножения, простые правила: не доверять незнакомому человеку ни в транспорте, ни на улице, не ходить между гаражами и т. д. Родители также должны постоянно помнить о безопасности детей и систематически проговаривать с ними правила самозащиты, иначе в опасной ситуации могут оказаться даже такие, казалось бы, уже взрослеющие мальчики, как те, которые попали в данную историю.
Мы, работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, уделяем этой теме много внимания, ведь наши особенные дети, по сути, еще более беззащитны перед жестоким внешним миром. Так же постоянно проговариваем с ними нормы безопасности, стараемся не оставлять их ни на минуту без присмотра, передавать с рук на руки: родители — педагогам, те — воспитателям или тьюторам, а вечером возвращаем детей их близким. В идеале так должно быть не только в коррекционных, но и во всех школах, — говорит специалист.
Альфия Фаритовна права, но, к сожалению, как показывает опыт, не все педагоги могут сравниться с ней по степени мудрости. Вспомним хотя бы недавнюю историю, когда некоторые директора уфимских школ чересчур прямолинейно поняли указание специалистов управления образования усилить контроль за безопасностью в школах и предложили родителям подписать согласие на проведения регулярных обысков детей.
— Государство старается обеспечить безопасность детей в своих масштабах — путем введения так называемого комендантского часа и т. п., но достучаться до каждого ребенка могут только педагоги и родители. И обыски тут не помогут. Если захочет подросток спрятать нож или другой опасный предмет, он это сделает, — считает Альфия Фаритовна.
Что же касается мужчины, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, то в этом поступке я, например, тоже усматриваю недоработку его родителей и учителей в своё время. Этот человек, судя по всему, накопил достаточный опыт решения проблем с позиции силы. Можно называть случившееся стечением обстоятельств, но правильнее будет сказать, что обвиняемый не имеет навыка действовать иначе, осознавать причинно-следственные связи своих поступков. К сожалению, этому его никто не научил.
Большинство участников обсуждения сходятся во мнении, что точки над «i» должен поставить суд, который либо оправдает действия Санкина, либо осудит его за убийство с учетом имеющихся обстоятельств.
«Любовь к детям» налицо и на изнанку
Говоря о столь резонансной истории, не обойтись без глобальных обобщений. Тем более, что в нынешнем кромешном мире подобных трагических историй произошло несколько десятков уже только в одной Башкирии. Редкий день обходится без сообщения в СМИ об очередной жертве педофилии в том или ином уголке страны. За последние 10 лет число педофилов в России увеличилось в 3-4 раза, а количество преступлений на сексуальной почве в отношении детей выросло в 30 раз. И это при том, что латентность таких преступлений достигает 80%!
У многих живы в памяти холодящие душу поиски местных девочек, замученных педофилами: уфимки Виолетты Токарчук в 2015 году и Яны Перчаткиной из Белорецка в 2017 году. Без преувеличения, провожая девочек в последний путь, плакали все и проклинали нелюдей.
Убийца Яны покончил с собой в СИЗО, а мучитель Виолетты (к слову, ранее уже осужденный за педофилию) был отправлен на пожизненный срок. Памятуя об этих трагических историях, вроде бы трудно осуждать Владимира Санкина за то, что избил педофила Зайцева.
Медиакорсеть попросила прокомментировать ситуацию руководителя всероссийского общественного движения по противодействию насилию над детьми «Сдай педофила» Анну Левченко.
Она призналась, что начала свою общественную деятельность по защите детей от насильников с 2009 года, когда еще училась на юрфаке. В молодежную организацию, в которую Анна тогда входила, затесался парень-педофил, который поначалу не афишировал своих сомнительных пристрастий, но постепенно начал в открытую и с удовольствием рассказывать о своих похождениях.
— Мы попытались его посадить, но следователи за полгода то дело благополучно развалили, хотя уже тогда было выявлено семь мальчиков, ставших его жертвами. До 2013 года он продолжал гулять, пока его не задержали за похищение ребенка и потом, наконец-то, посадили на 13,5 лет, — вспоминает теперь Анна.
Как говорят психиатры, педофилия входит в число болезней по десятой международной классификации болезней наравне с такими общепризнанными пороками, как наркомания и алкоголизм. Как правило, люди, страдающие педофилией, осознают преступность своих действий, но не все из них могут себя сдерживать. Данное сексуальное отклонение — это тоже форма зависимости и развивается по таким же механизмам, как алкоголизм и наркомания. Только в отличие от них здесь мы сталкиваемся с феноменом нехимической зависимости.
— Те педофилы, которые насилуют детей, — в парках, подъездах, лифтах — клиническими педофилами не являются, это маньячный тип преступников. Такие обращают внимание на ребенка, прежде всего, потому, что ребенок — это слабая, легко настигаемая жертва, — объясняет Анна Левченко. — Есть, конечно, и такие преступники, для которых связи с детьми — это результат половой распущенности, что называется, любители «клубнички». Но ни первые, ни вторые не влюбляются в детей, не ведут долгую подготовку, постепенно развращая ребенка. В любом случае диагноз «педофилия» устанавливается человеку только психиатрической экспертизой.
Между тем, педофилию можно если не лечить, то хотя бы контролировать. Речь идет о курсе когнитивной-поведенческой психотерапии, которая применяется и в Уфе. Она помогает пациентам с отклонениями держать себя в руках. Такое лечение платно можно пройти даже на анонимной основе, говорят, что подобные прецеденты, пусть не часто, но бывали.
Среди причин распространения педофилии психиатры называют социальную неустроенность, всеобщую алкоголизацию общества, деградацию населения, при которых вылезают наружу самые низменные человеческие инстинкты.
По словам Анны Левченко, в системе МВД есть эксперты, а кое-где (преимущественно в главках) имеются и целые подразделения по борьбе с педофилией, укомплектованные профессионалами с соответствующей психологической и методической подготовкой.
— Самое важное, что нужно знать о педофилах, — это то, насколько умело они могут обрабатывать своих жертв, даже самые маргинальные типы из них. Бывали случаи, когда дети защищали своих насильников в суде. Они не просто совращают ребенка, а вкладывают в его голову такую информацию, что ребенок даже подумать не может о том, чтобы рассказать о произошедшем родителям. Он не считает, что происходит что-то плохое, его в этом «дядя» очень умело убедил, — рассказывает Анна Левченко. — Если говорить о каких-то трендах, появившихся за последние годы, — абсолютно точно, что педофилов стало больше в интернете.
Толерантность, вооруженная бескрайними возможностями Всемирной Паутины, в этом случае тоже оказала медвежью услугу половой неприкосновенности юного поколения. И дело не только в красочных вирусных видеороликах об однополой любви.
В интернете существует немалое число сайтов, где педофилы выкладывают целые манифесты, требуя признать педофилию сексуальной ориентацией. Они считают, что их права в «драконовском обществе» ущемляются и что дети тоже «имеют право на любовь», а родители отнимают у них это право, считая ребенка своей собственностью. Термин «педофил» они считают для себя оскорбительным и, в зависимости от своих сексуальных предпочтений, называют себя «бойлаверами» или «гёрллаверами».
Действующая в Дании легально Ассоциация педофилов в свое время развернула целую пропагандистскую кампанию, требуя строгого наказания для британца Стивена Хоата, который застрелил датчанина-педофила, пытавшегося изнасиловать его девятилетнюю дочь. Суд счел действия Хоата превышением пределов необходимой обороны и приговорил его к 12 годам лишения свободы.
…Уфимцу Владимиру Санкину пока грозит наказание до 15 лет тюрьмы, если вдруг суд не примет во внимание смягчающие обстоятельства.
— Мы готовы выступить в защиту этого человека, если будем уверены, что речь действительно идет о превышении самообороны либо об убийстве по неосторожности, совершенном в состоянии аффекта. Рассуждая о его виновности в убийстве, нельзя не принимать во внимание побуждения, которые им двигали, — а именно спасение детей. Но и самосуд в данном случае не допустим, — говорит Анна Левченко. — Мы не склонны делать из него героя, но считаем, что этот человек заслуживает уважения, поскольку он поступил по-мужски. Не все в наше время способны на такие поступки.
Тем временем следствие по данному делу продолжается. Напомним, подозреваемый Санкин определен под домашний арест пока, как минимум, на два месяца.
— Сейчас общественность требует, чтобы Санкина оправдали, чтобы признали необходимую оборону или крайнюю необходимость в совершении им действий. Это большое заблуждение. В данной ситуации его действия будут однозначно квалифицированы соответственно Уголовному кодексу, — считает адвокат Искандер Фахретдинов. — Окончательный приговор будет зависеть от результатов судебно- медицинской экспертизы. Если выяснят, что мужчина умер из-за падения и удара головой о твёрдую поверхность, то действия однозначно будут квалифицированы по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Если установят, что смерть наступила от действий Санкина — по ч.4 ст. 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, при этом спасение детей суд примет во внимание, как смягчающее вину обстоятельство и не более. В этой части есть разъяснения Верховного суда РФ.
Медиакорсеть следит за ситуацией.